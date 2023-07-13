В Україні з'явився стильний і недорогий конкурент BMW X4 від Peugeot (фото)

Купе-кросовер Peugeot 408 вирізняється яскравим стрімким дизайном і багато оснащений. Модель вийшла на український ринок із 215-сильним турбомотором.

У Києві помітили новий Peugeot 408. Перший купе-кросовер французької марки тільки вийшов на український ринок. Фото моделі опубліковано на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

У Peugeot 408 стрімкий силует з похилим дахом Фото: Topcars UA

Кросовер Peugeot 408 сягає 4,69 м завдовжки за колісної бази 2,79 м, тобто за розмірами можна порівняти з BMW X4. Авто привертає увагу динамічним дизайном із довгим капотом, похилим дахом і загостреною "кормою". Величезна радіаторна решітка поєднується з розкосими діодними фарами та тоненькими ходовими вогнями.

Салон Peugeot 408 2023 витриманий у стилістиці i-Cockpit. У авто невелике кермо і високо посаджений віртуальний щиток приладів, а ще встановлено 10-дюймовий тачскрін. Об'єм багажника становить 505 л.

Базова комплектація Peugeot 408 Allure (від 1 208 800 гривень) охоплює безключовий доступ, роздільний клімат-контроль, адаптивний круїз-контроль, камеру заднього виду, парктронік, датчики дощу і світла, підігрів керма і сидінь.

На фото потрапила версія GT (1 362 300 гривень) з матричними фарами, оздобленням салону алькантарою, камерами кругового огляду, масажем, електроприводом сидінь і дверей багажника. У всіх Peugeot 408 2023 є системи автоматичного гальмування, розпізнавання дорожніх знаків, контролю розмітки і "сліпих" зон.

У кросовера невелике кермо і високо розташований віртуальний щиток приладів Фото: Stellantis

Новий Peugeot 408 в Україні доступний з 1,6-літровим бензиновим турбомотором потужністю 215 к. с. і 8-ступінчастим автоматом. Він розганяється до 100 км/год за 7,9 с і здатний розвинути 220 км/год, а витрата пального становить 7,0 л на 100 км у змішаному циклі.

Раніше Фокус повідомляв, що в Києві помітили рідкісний кабріолет Peugeot — випущено лише 320 таких авто.

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