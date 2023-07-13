Новий Renault Scenic 2024 показали на перших офіційних фото
Новий Renault Scenic стане електрокросовером на платформі моделі Megane. Його оснастять 218-сильним мотором, а запас ходу становитиме щонайменше 450 км.
Опубліковано офіційні знімки Renault Scenic нового покоління. Сімейна модель повертається в новому форматі — як електричний кросовер. Її презентація відбудеться 4 вересня на автосалоні в Мюнхені. Про це повідомляє офіційний сайт Renault.
Новий Renault Scenic показали в камуфляжі, але його дизайн можна розгледіти. Стиліст Renault Жиль Відаль заявив, що зовнішність серійного Scenic готова на 90%.
Кросовер Renault Scenic 2024 збереже гранований дизайн передсерійного концепт-кара, але буде стриманішим на вигляд. У авто високий капот, довгасті фари і вигнуті ходові вогні, а дверні ручки виконані висувними.
Електромобіль Renault Scenic побудують на платформі CMF-EV. Кросовер використовує агрегати нового Megane, але більший за розмірами.
Габарити Renault Scenic 2024:
- довжина — 4490 мм;
- ширина — 1900 мм;
- висота — 1590 мм.
У Renault Megane 2023 запозичать і силову установку. Електрокросовер отримає 218-сильний мотор і батарею ємністю 60 кВт∙год. Запас ходу становитиме щонайменше 450 км.
Раніше Фокус розповідав про новий електромобіль Renault 5. Він коштуватиме 20-25 тис. євро, а його запас ходу становитиме до 400 км.
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