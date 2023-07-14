Знаменитий британський спорткар відродили у форматі електромобіля (фото)

Спорткар Triumph TR25 — сучасна варіація на тему моделі TR2 50-х років. Спорткар побудований на базі електричного BMW i3.

Знамениту британську марку Triumph хочуть повернути з небуття. Презентовано новий Triumph TR25 — сучасну варіацію на тему класичних спорткарів марки. Про це повідомляє сайт Motor1.

Двері спорткара піднімаються вгору

Новий Triumph TR25 розробили в кузовному ательє Makkina. Він має сучасний вигляд, але водночас наділений рисами класичних моделей TR2 і TR3 50-х років. У нього довгий капот і великі круглі фари, а дизайн передньої частини імітує радіаторну решітку Triumph TR2. Двері піднімаються вгору, а за сидінням водія передбачено обтічник.

За водійським сидінням встановлено обтічник

Салон Triumph TR2 може бути одно- або двомісним, а в оздобленні використана алькантара. У авто оригінальний цифровий щиток приладів.

Платформа і силова установка Triumph TR25 запозичені у BMW i3. Кабріолет отримає 184-сильний електромотор і розганяється до 100 км/год менш, ніж за 7 с.

У авто оригінальна цифрова панель приладів В оздобленні використана алькантара

Нагадаємо, що автомобілі Triumph випускали з 1919 по 1984 роки. Компанія спеціалізувалася на створенні легких і компактних спорткарів.

Раніше Фокус повідомляв, що культовий спорткар Porsche відродили у форматі електрокара.

Також ми писали, що електромобілем стане новий Renault Scenic.