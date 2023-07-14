Нове авто Містера Біна: Роуен Аткінсон представив незвичайний спорткар Toyota з ГБО (відео)

Заряджений хетчбек Toyota GR Yaris отримав водневу силову установку. Спорткар уже випробовували в перегонах.

На Фестиваль швидкості в британському Гудвуді привезли незвичайну Toyota GR Yaris H2. Заряджений хетчбек працює на водні. Відео з авто з'явилося на офіційній сторінці фестивалю в Instagram.

Презентував автомобіль британський комік Роуен Аткінсон, відомий своєю роллю Містера Біна. Це в кіно його персонаж їздив на скромному Mini, а в реальному житті актор є автолюбителем зі стажем і в різний час володів Lancia Delta Integrale, Aston Martin Virage, Honda NSX і навіть McLaren F1. Крім того, зараз у гаражі Аткінсона є стандартна бензинова Toyota GR Yaris.

За кермо спорткара сів Роуен Аткінсон Фото: the drive

Актор є прихильником водневих технологій і вважає, що вони можуть врятувати двигун внутрішнього згоряння. Саме тому його і запросили сісти за кермо гоночної Toyota GR Yaris H2.

Річ у тім, що заряджений хетчбек не отримав водневі паливні комірки та електромотор. Він оснащений стандартним 1,6-літровим турбодвигуном на 261 к. с., який оснастили водневим ГБО — двома балонами загальною ємністю 180 літрів.

"Я думаю, що особливо для автоспорту електричні перегонові автомобілі складні, оскільки вони звучать як пральна машина, що переходить на цикл віджимання. Це складно, але багато людей намагаються зберегти емоції, які може дати тільки автомобіль з поршневим двигуном. Можливо, одного разу ми звикнемо до перегонових електромобілів і полюбимо їх, але наразі існує, скажімо так, певний опір клієнтів", — пояснив підтримку нової технології Роуен Аткінсон.

Toyota активно розвиває водневе ГБО. Раніше керівник концерну Акіо Тойода брав участь на Toyota GR Yaris H2 у ралі, а на Toyota GR Corolla з такою ж силовою установкою він пройшов 24-годинні перегони.

Раніше Фокус повідомляв, що Toyota готує нове покоління купе GR86 з гібридною установкою.

Також ми писали, що Toyota розробляє двигун, що працює на аміаку.