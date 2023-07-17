В Україну привезли найшвидший і найдорожчий кросовер Skoda (фото)

Skoda Enyaq Coupe iV — відрізняється стрімким силуетом і агресивним дизайном передньої частини. Топова 300-сильна версія моделі розганяється до 100 км/год за 6,5 с і може проїхати 517 км без підзарядки.

В Україну привезли новий Skoda Enyaq Coupe iV. Електричний купе-кросовер помітили в Києві, а його фото опубліковано на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Електромобіль Skoda Enyaq Coupe iV — більш спортивна версія моделі. Від стандартного Skoda Enyaq він відрізняється стрімким силуетом з купеподібною лінією даху.

У кросовера похилий купеподібний дах і загострена задня частина Фото: Topcars UA

Сфотографована в Києві модифікація vRS відрізняється від стандартної моделі більш агресивним дизайном передньої частини, обвісом і 20-дюймовими дисками замість стандартних 18-дюймових. У салоні встановлено спортивні сидіння.

Крім того, електромобіль Skoda Enyaq Coupe iV vRS оснащується топовою 300-сильною установкою з повним приводом і двома моторами. Він розганяється до 100 км/год за 6,5 с — це найшвидший кросовер Skoda.

Максимальна швидкість обмежена на 180 км/год. Акумуляторна батарея на 82 кВт∙год забезпечує запас ходу в 517 км.

Версія vRS отримала 20-дюймові диски оригінального дизайну Фото: Topcars UA

Електромобілі Skoda Enyaq в Україні офіційно не продаються. У Європі така 300-сильна модель коштує від 63 300 євро, тобто це найдорожча Skoda.

Раніше Фокус розповідав, що в Україні з'явилася ексклюзивна лімітована версія Skoda Enyaq.

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