Використовуються на війні в Україні: Японія заборонить поставки вживаних авто в РФ

Японія заборонить експорт у РФ вживаних авто з двигунами об'ємом понад 1,9 л, а також усіх електромобілів і гібридів. Щомісяця російські порти приймають по 20 000 старих автомобілів з Країни висхідного сонця.

Уряд Японії готується запровадити обмеження на постачання авто з пробігом до Росії. Відповідне рішення ухвалять до кінця липня і воно набуде чинності з серпня. Про це пише японська газета Yomiuri.

Останнім часом щомісяця з Японії в РФ поставляли по 20 000 авто з пробігом Фото: РБК

Під санкції потраплять бензинові та дизельні вживані авто з об'ємом двигуна понад 1,9 л, а також абсолютно всі без винятку гібриди та електромобілі.

Нові обмеження аналогічні забороні, введеній країнами ЄС. Завдяки їм під забороною опиниться більша частина праворульних авто з Японії.

Однією з причин заборони називається використання японських авто з двигунами великого об'єму у війні проти України. Зокрема, на відео нещодавнього удару по розташуванню російських військ в Олешках видно мінівен Toyota з правим кермом.

Нагадаємо, що японські автовиробники припинили постачання нових авто в РФ ще в березні 2022 року. Приблизно в цей самий час зупинилися і російські підприємства зі складання авто японських брендів. Потім було запроваджено обмеження на постачання в Росію вживаних авто вартістю понад 6 мільйонів ієн ($43 400).

Після того, як провідні світові автовиробники підтримали санкції проти РФ і припинили поставки нових авто, імпорт уживаних машин з Країни висхідного сонця зріс удвічі. Останнім часом щомісяця в Росію ввозили приблизно по 20 000 японських авто з правим кермом.

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