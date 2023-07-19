В Україні різко впав попит на бюджетні автомобілі: названо причину

За 2023 рік в Україні продано лише 4 тис. нових авто бюджетного сегмента. Частка дешевих моделей на українському авторинку знизилася до 14%, хоча ще 10 років тому вона становила 45%.

Українці відмовляються купувати нові автомобілі бюджетного сегмента. Попит на них падає, навіть попри те, що загалом на авторинку відзначається різке зростання продажів. Про це пише Auto-Consulting.

За перше півріччя 2023 року продажі нових авто в Україні зросли одразу на 57,5% порівняно з минулим роком, але в бюджетному сегменті відзначено падіння на 10,6%.

Частка бюджетних авто на ринку знизилася до 14%, а преміальних — зросла до 22% Фото: Auto-consulting

Загалом за 6 місяців було продано лише близько 4 тис. недорогих нових авто, і їхня частка на ринку становила 14%. Для порівняння: рік тому цей показник становив 25% (4,6 тис. авто).

Зокрема, більшість машин бюджетного сегмента були придбані корпоративними клієнтами. Приватні особи купили тільки 1,8 тис. таких автомобілів — це лише 6% ринку.

Примітно, що ще 10 років тому недорогі автомобілі домінували на українському авторинку. У 2013 році їх придбали 90 тис., і їхня частка становила 45%.

Основна причина такого різкого падіння попиту — збільшення імпорту авто з пробігом. У 2013 році їх ввезли менше ніж 5000, тоді як у 2021 — 514,4 тис., а у 2022 — 370 тис. За 6 місяців 2023 року імпортовано 88 тис. вживаних авто. Саме вони, по суті, й замінили нові бюджетні машини на ринку.

Примітно, що паралельно з падінням продажів дешевих авто різко зростає попит на дорогі преміальні моделі. Їхня частка на ринку досягла 22%.

Також Фокус повідомляв, що ціни на вживані авто зі США почали знижуватися, до того ж деякі моделі за рік подешевшали на 20-30%.