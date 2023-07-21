Найрідкісніший і найексклюзивніший Jaguar виставили на аукціон за ціною літака (фото)

Загалом випущено 16 Jaguar XKSS. Спортивне авто побудовано на базі революційної гоночної моделі.

У США на аукціон RM Sotheby's виставлено раритетний Jaguar XKSS 1957 року. За спортивне авто планують виручити від 12 до 14 мільйонів доларів — за ціною нового бізнес-джета. Про авто розповіли на сайті аукціонного дому.

Загалом випущено лише 16 Jaguar XKSS Фото: RM Sotheby's

Jaguar XKSS — одна з найрідкісніших і найцінніших моделей в історії британської марки. Авто вважається одним із провісників сучасного класу суперкарів.

По суті, Jaguar XKSS — серійна версія легендарної перегонової моделі D-Type, яка тричі вигравала надскладні 24-годинні перегони в Ле-Мані. Ці Jaguar — перші у світі авто з несучим кузовом типу монокок, що став стандартом для суперкарів.

Кабріолет побудований на базі гоночного авто Фото: RM Sotheby's

Завдяки цьому винаходу Jaguar XKSS важив лише 921 кг. 3,4-літрова рядна шістка на 260 к. с. розганяла його до 240 км/год і давала змогу стартувати до 100 км/год за 5,2 с. До того ж, це перша серійна модель із дисковими гальмами всіх коліс.

До того ж, Jaguar XKSS неймовірно рідкісний. Спочатку планували випустити 25 кабріолетів, проте пожежа на заводі знищила 9 шасі, тому зібрали лише 16 таких авто.

Під капотом встановлена 260-сильна шістка Фото: RM Sotheby's

Саме цей Jaguar XKSS замовив гонщик зі США, але покупець загинув в аварії ще до доставки авто. Суперкар кілька разів змінював власників і зберігався в колекціях, а також один раз пройшов реставрацію. Пробіг становить близько 40 000 км.

Раніше Фокус повідомляв, що на аукціон виставили унікальний суперкар Lexus 2012 року без пробігу.

Також ми писали, що в США піде з молотка дуже рідкісний радянський лімузин.