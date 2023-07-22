В Україні з'явився перший електрокросовер від Huawei із запасом ходу до 700 км (фото)

Кросовер Avatr 11 — перша модель нового автобренду від Huawei. Преміальний китайський електромобіль пропонують у версіях потужністю до 578 к. с. і він здатний розігнатися до 100 км/год за 4 с.

В Україну почали ввозити нові електромобілі Avatr 11. Один такий кросовер уже помітили в Київ. Про це повідомляє сайт Autogeek.

Бренд Avatr — спільний проєкт Changan і Huawei. Під цією маркою випускатимуть виключно електромобілі, а Avatr 11 став її дебютною моделлю. У Китаї кросовер вважається преміальним і коштує в еквіваленті 46 500 — 82 800 доларів.

На передній панелі електрокара встановили три дисплеї Фото: Autogeek

Новий Huawei Avatr 11 — обтічний купеподібний кросовер з елегантним дизайном. У нього похилий дах, плавні обводи кузова та оригінальні тоненькі фари.

Розміри Avatr 11 2023:

довжина — 4880 мм;

ширина — 1970 мм;

висота — 1601 мм;

колісна база — 2975 мм.

Електрокар пропонують у версіях на 313 і 578 к. с. Фото: Wikipedia

Салон Huawei Avatr 11 оздоблено дорогою шкірою Nappa, а на передній панелі встановлено одразу три дисплеї, причому центральний екран має діагональ 15,6 дюйма. Звичайно, мультимедійну систему авто розробили в Huawei. Модель доступна у варіантах на 4 і 5 місць.

Електромобіль Huawei запропоновано в задньопривідній 313-сильній і повнопривідній 578-сильній версіях. На фото потрапив потужніший варіант — він здатний розігнатися до 100 км/год за 4 с, а його максимальна швидкість обмежена на 200 км/год.

Запас ходу електрокара становить від 555 до 705 км Фото: Wikipedia

На вибір запропоновано батареї ємністю 90,4 і 116,8 кВт∙год. У першому випадку запас ходу становить 555-600 км, залежно від версії, у другому — 680-705 км. Зарядити батарею у швидкому режимі на 80% можна всього за 15 хвилин.

Раніше Фокус розповідав про гібридний кросовер від Huawei, який нещодавно бачили в Києві.

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