Гоночна легенда: прославлений Ferrari виставили на продаж за $40 мільйонів (фото)
Ferrari 412P Berlinetta — знаменита гоночна модель 60-х років. Саме цей спорткар виграв три Гран-прі і посів призове місце в престижній 1000-кілометровій гонці в Бельгії.
У США на аукціон Bonhams виставили Ferrari 412P Berlinetta 1967 року. За гоночне авто планують виручити 40 мільйонів доларів. Про нього розповіли на офіційному сайті аукціонного дому.
Настільки висока ціна зумовлена рідкістю моделі та її гоночними досягненнями. Загалом випустили лише чотири Ferrari 412P Berlinetta. Спорткар є дещо спрощеною версією знаменитого Ferrari 330 P3, про який йдеться в голлівудському блокбастері "Аутсайдери".
Елегантне обтічне купе Ferrari 412P Berlinetta — одне з найкрасивіших гоночних авто в історії. Спорткар оснащений 4,0-літровим V12 потужністю 420 к. с. і здатний розвинути 306 км/год.
Цей Ferrari 412P Berlinetta придбали в британську гоночну команду Maranello Concessionaires. На авто виступали зірки тих років — Річард Еттвуд, Люсьєн Бьянкі, Пірс Каредж і Йо Зіфферт.
Ferrari 412P перемагав у Гран-прі Швеції та перегонах на знаменитих автодромах Нюрбурґрінг і Гоккенгайм (Німеччина), а також став третім у престижному 1000-кілометровому змаганні в бельгійському Спа.
По завершенню гоночної кар'єри Ferrari 412P Berlinetta зберігався в приватних колекціях. Спорткар відреставрували до оригінального стану.
Раніше Фокус повідомляв, що на аукціон виставили рідкісний розкішний Hispano-Suiza 1936 року, створений українцем.
Також ми писали, що підроблений Ferrari продали за ціною справжнього суперкара.