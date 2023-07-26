Запас ходу — 600 км: новий електрокросовер Audi показали на офіційних фото та відео

Електричний кросовер Audi Q6 e-tron побудований на платформі нового Porsche Macan. Модель запропонують у версіях на 396 і 510 к. с.

Опубліковано офіційні фото та відео з Audi Q6 e-tron. Електричний кросовер презентують до кінця нинішнього року. Про це повідомляється на сайті автовиробника.

Кросовер побудований на платформі Porsche Macan Фото: Audi

Новий Audi Q6 2024 обклеїли яскравою плівкою, але це не заважає роздивитися його дизайн. У зовнішньому вигляді переважають типові для Audi грані. Замість решітки радіатора встановлена величезна пластикова заглушка, а світлодіодна передня оптика виконана "двоповерховою".

Запас ходу електрокара сягає 600 км Фото: Audi

Електромобіль Audi Q6 e-tron займе нішу між моделями Q4 e-tron і Q8 e-tron. Довжина кросовера становитиме близько 4,7-4,8 м.

Модель запропонують в версіях на 396 і 510 к. с. Фото: Audi

В основі авто лежить повністю нова електрична платформа РРЕ. Її також використовуватиме 600-сильний електромобіль Porsche Macan.

Новий Audi Q6 e-tron буде не настільки потужним — запропонують повнопривідні версії на 396 і 510 к. с. Потужніший варіант зможе розганятися до 100 км/год за 4,5 с.

Обидві модифікації отримають батарею ємністю 100 кВт∙год, причому у 396-сильного кросовера запас ходу досягне 600 км. 800-вольтна силова установка підтримує швидку зарядку потужністю до 270 кВт: у такому режимі підзарядити батарею на 80% можна за 30 хвилин.

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