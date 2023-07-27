В Україні виявлено дуже рідкісний і маловідомий електромобіль Citroen 2000 року (фото)

Citroen Saxo Electrique — один із перших серійних електромобілів у Європі. Він оснащений 27-сильним мотором і розвиває 95 км/год, а його запас ходу становить 70-80 км.

В Україні з'явився незвичайний Citroen Saxo 2000 року. Компактний хетчбек оснащений електричною установкою. Подробиці авто опублікували на сайті Auto.ria.

Запас ходу електромобіля становить 70-80 км Фото: auto.ria.com

Електромобіль Citroen Saxo не перероблено з бензинового автомобіля — це серійна модель. У Citroen одними з перших в Європі зрозуміли, що за електромобілями майбутнє і налагодили дрібносерійне складання електричних хетчбеків Saxo Electrique.

Електромобіль Citroen Saxo проїхав лише 16 000 км Фото: auto.ria.com

Загалом з 1997 по 2002 роки у Франції випущено лише 6400 таких авто, тобто це свого роду раритет. Саме цей електрокар Citroen Saxo можна назвати капсулою часу, адже пробіг 23-річного авто — лише 16 000 км.

Випущено лише 6400 Citroen Saxo Electrique Фото: auto.ria.com

Citroen Saxo Electrique отримав електомотор із піковою потужністю 20 кВт (27 к. с.) і здатний розвинути 95 км/год. Нікель-кадмієві батареї ємністю 12 кВт∙год дають змогу проїхати близько 70-80 км, а зарядити їх можна за 6-8 годин. Також передбачена система гальмівної рекуперації.

Електромобіль Citroen Saxo був на 290 кг важчим за бензинову модель. Це було зумовлено не тільки батареями, а й автономним бензиновим обігрівачем: для пічки встановили невеликий 9,5-літровий бензобак.

Електрокар оснащений 27-сильним мотором Фото: auto.ria.com

Новий Citroen Saxo Electrique коштував близько 21 500 доларів, тобто був відчутно дорожчим за бензинового побратима. Крім того, його здавали в лізинг за 100 доларів на місяць. Зараз за авто просять 4400 доларів і, судячи з фото, воно пригнане з Німеччини.

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