Тест-драйв кросовера Opel Grandland: доступний флагман

Opel Grandland — флагманський кросовер німецької марки і одна з найдоступніших моделей у своєму класі. Фокус дізнався сильні та слабкі сторони моделі та визначив, чи відповідає вона своєму ціннику.

Популярність кросоверів в Україні досягла рекордної позначки — вони зайняли 82,2% ринку нових авто. Найбільшим попитом користуються моделі сегмента C-SUV. Їх не можна назвати бюджетними та дешевими, тим паче, що в умовах війни та зростання курсу валют вони помітно додали в ціні за останні півтора року. Втім, і в цьому класі є моделі за розумною ціною. До таких належить новий Opel Grandland — один із недорогих представників свого сегмента. Саме ця модель і була надана на тест Фокусу.

Передня частина виконана в новій фірмовій стилістиці Opel Vizor Фото: Тарас Брязгунов

Чорний у тренді — дизайн Opel Grandland

Зовнішній вигляд Opel Grandland солідний і стриманий — з профільованими боковинами, злегка похилим дахом і задніми стійками у вигляді акулячих плавників. Під час оновлення авто наділили рисами нового фамільного стилю Opel. На місці решітки радіатора — чорна вставка, яку називають Opel Vizor. Під стать їй і чорний глянцевий декор на кузові, який у версії GS Pack замінив хромовані деталі.

Посилюють враження 18-дюймові диски, обвіс та дах чорного кольору. Загалом, у такому виконанні новий Opel Grandland має особливо стильний і цікавий вигляд.

Grandland — найбільший кросовер Opel Фото: Тарас Брязгунов

Також на згадку заслуговують нові матричні фари Opel Grandland зі змінним пучком світла — рідкість у цій ціновій категорії. Дорога підсвічується відмінно, а при розблокуванні авто воно вітає водія оригінальним "танцем" фар.

Opel Grandland побудований на платформі EMP2, тобто є близьким родичем Peugeot 3008 і Citroen C5 Aircross. Наразі це найбільший кросовер Opel.

Чорний глянцевий декор у версії GS Pack робить кросовер яскравішим на вигляд Фото: Тарас Брязгунов

Розміри Opel Grandland 2023:

довжина — 4477 мм;

ширина — 1906 мм;

висота — 1609 мм;

колісна база — 2675 мм.

Кросовер отримав сучасні матричні фари Фото: Тарас Брязгунов 18-дюймові диски пофарбовані в чорний колір Фото: Тарас Брязгунов

Салон Opel Grandland 2023

Перемістимося в салон Opel Grandland 2023. У версії GS Pack в оздобленні поєднуються шкіра і чорні лаковані вставки, а педалі прикрашені металевими накладками. Кермо злегка скошене знизу і забезпечене напливами в районі хвата рук. Оригінальний вигляд має вигнутий селектор КПП, який можна зустріти і на інших моделях концерну Stellantis.

Шкіряне оздоблення салону розбавлене чорними лакованими вставками Фото: Тарас Брязгунов

На зміну циферблатам приладів прийшов дисплей. Показання на ньому добре зчитуються, а графіка доволі лаконічна і без надмірностей. При зміні режиму їзди змінюється її колір.

Широка центральна панель Opel Grandland увінчана великим 10-дюймовим тачскріном. Меню мультимедіа просте і зрозуміле, а ось до якості картинки з камери є питання — вона не найкраща. Звісно, передбачені Android Auto і Apple CarPlay.

Новий Opel Grandland отримав віртуальний щиток приладів Фото: Тарас Брязгунов Колір графіки змінюється залежно від обраного режиму їзди Фото: Тарас Брязгунов

Перемикачів аудіо та клімату небагато: вони доволі великі і ними можна користуватися на дотик. Нижче розташована ніша з USB-роз'ємом, що замикається, куди поміститься телефон. На додачу, у Opel Grandland вельми великий ящик для рукавичок, а ось бокс у підлокітнику дуже глибокий, але при цьому вузькуватий.

Просторий салон і великий багажник

Водійське крісло оснащене електроприводом, а у рульової колонки широкий діапазон регулювань, тож зручна позиція за кермом підбирається швидко. Передні крісла Opel Grandland пружні та комфортабельні. Цікава деталь: вони отримали сертифікацію у німецького незалежного центру з ергономіки AGR. Спина не втомлюється під час поїздок на великі відстані, а ось бічної підтримки хотілося б трохи більше.

Передні сидіння отримали електропривод, підігрів і вентиляцію, а їхня подушка подовжується Фото: Тарас Брязгунов На другому ряду достатньо місця для ніг і над головою Фото: Тарас Брязгунов

Зате у сидінь є не тільки підігрів, а й вентиляція. Центральний підлокітник невеликий, але зате регульований.

Висока посадка і великі дзеркала заднього виду забезпечують хорошу оглядовість. До габаритів авто звикаєш швидко. Хіба що передні стійки доволі товсті й трохи перекривають огляд.

У кросовера оригінальний вигнутий важіль КПП Бокс у підлокітнику вузький, але глибокий У кросовера доволі великий ящик для рукавичок Для задніх пасажирів передбачені USB-порт і підігрів сидінь

Простір на другому ряду цілком пристойний, за мірками кросоверів С-класу — місця для ніг вистачає, та й над головою залишається запас. Ширина салону достатня, щоб троє дорослих не були обмежені.

До послуг задніх пасажирів — вентиляційні дефлектори, підігрів і один USB-роз'єм. Також варто відзначити легкість встановлення дитячого крісла — доступ до кріплень Isofix дуже зручний.

Багажник Opel Grandland 2023 немаленький — 514 л у звичайному стані та 1652 л зі складеними задніми сидіннями. Підлога виконана дворівневою, а дверцята оснащені електроприводом із сенсором відчинення.

Об'єм багажника Opel Grandland становить 514-1625 л Підлога багажника виконана дворівневою Під підлогою ховається запаска-докатка

Комплектація Opel Grandland

Кросовер Opel доволі недорогий, за мірками свого класу, але вже в базовій версії отримав двозонний клімат-контроль, круїз-контроль, підігрів керма та сидінь. Також обов'язковими є системи автоматичного гальмування, утримання в смузі, розпізнавання дорожніх знаків і контролю втоми водія. У топовій комплектації GS Pack додані безключовий доступ, електропакет, вентиляція крісел, парктронік і камери кругового огляду.

Тяговитий і економічний — двигун Opel Grandland

Під капотом Opel Grandland 2023 встановлено 1,5-літровий 130-сильний турбодизель. Кросоверу його цілком вистачає, тим більше, що тяги у мотора достатньо — максимальні 300 Н∙м крутильного моменту досягаються з 1750 об/хв. Щоправда, зі зростанням обертів дизель стає гучнішим. Занадто гучним його не назвеш, але в хетчбеку DS 4 цей самий мотор не так чутно.

1,5-літровий турбодизель вирізняється економічністю Фото: Тарас Брязгунов

Від дизельного Opel Grandland не варто очікувати видатної динаміки (для цього в лінійці є 165-сильний бензиновий турбомотор) — розгін до 100 км/год займає 11,5 с. Але зате він економічний: паспортна витрата пального становить 4,4 л/100 км у місті та 3,9 л/100 км за містом. У нас вийшло 7,3-7,5 л/100 км за переважно міської їзди — непоганий результат для цього класу.

Керованість Opel Grandland 2023

На серйозне бездоріжжя з переднім приводом і кліренсом 170 мм в Opel Grandland виїхати не вийде, але по грунтовці на пікнік цілком можна виїхати. До речі, повний привід моделі доступний, але тільки з 300-сильною гібридною установкою.

Від передньопривідного Grandland не варто очікувати видатної керованості, але на ґрунтовку він може виїхати Фото: Тарас Брязгунов

Енергоємна підвіска добре відпрацьовує більшість нерівностей, хоча занадто м'якою її не назвеш — особливо глибокі вибоїни все ж відчутні. Зате крени в поворотах відносно невеликі.

Кермо позашляховика легке, але не найбільш інформативне. Також у швидкісних віражах відзначається недостатня обертальність, хоча на малих швидкостях кросовер впевнено маневрує.

Під час їзди трасою в салоні тихо, якщо дорога рівна і без нерівностей. Однак вибоїни поглинаються доволі голосно, тому хотілося б трохи більше шумоізоляції в днищі.

Кліренс кросовера становить 170 мм Фото: Тарас Брязгунов

Ціна Opel Grandland

Базовий кросовер Opel Grandland коштує від 1 001 700 гривень. Топова версія GS Pack з 1,5-літровим турбодизелем обійдеться 1 342 700 гривень. Ціна — одна з головних переваг моделі, адже більшість кросоверів С-класу зі схожими характеристиками і в аналогічній комплектації помітно дорожчі.

Плюси Opel Grandland 2023:

економічний і тяговитий турбодизель;

місткий багажник;

невисока ціна;

непогана комплектація.

Мінуси Opel Grandland 2023:

недостатня шумоізоляція днища;

низька якість картинки камери заднього виду;

немає повнопривідних версій на українському ринку.

Вердикт Фокуса

Хоча Opel Grandland і є свого роду економ-пропозицією в С-класі, бюджетною її не назвеш — у моделі непогане поєднання ціни та якості. Кросовер непогано укомплектований, а в оздобленні салону використані доволі якісні матеріали.

Технічні характеристики Opel Grandland 2023: