Конкурент "Буханки": Кенія та Іран спільно налагодять випуск 50-річного пікапа Nissan (фото)

В основі кенійського пікапа Kifaru лежить старий Nissan Junior 70-х років. Його вже понад півстоліття випускають в Ірані.

У Кенії з'явиться своя автомобільна промисловість. Незабаром в африканській країні почнеться складання рамного пікапа Kifaru. Про це повідомляє сайт Khodro Bank.

Kifaru — нова версія пікапа Zamyad Z24, який випускається іранським концерном SAIPA ще з 70-х років. До Кенії поставлятимуть машинокомплекти для великовузлового складання.

Зі свого боку Zamyad Z24 — ліцензійна копія старого пікапа Nissan Junior 140/141 1970 року. В Ірані його виробництво налагодили ще до ісламської революції і модель з мінімальними змінами випускають досі.

Головна відмінність Kifaru від Zamyad Z24 — праве розташування керма (у Кенії лівосторонній рух). Пікап змагається з УАЗ-3909 (також відомим як "Буханка") за звання найстарішого автомобіля з тих, що випускаються нині.

Іранський пікап Zamyad Z24 доступний виключно в задньопривідному виконанні та оснащується 2,8-літровим китайським дизелем FAW (ліцензійна копія двигуна Isuzu) потужністю 93 к.с. і 5-ступінчастою механічною КПП. Максимальна швидкість становить 160 км/год.

Раніше Фокус повідомляв, що новий іранський кросовер виявився копією старого Peugeot.

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