Яскравий дизайн і понад 700 сил: у Києві помітили культовий американський спорткар (фото)

Dodge Challenger SRT Hellcat оснащений 6,2-літровим компресорним V8 на 707 к. с. Спортивне купе розганяється до 100 км/год за 3,7 с і розвиває швидкість понад 320 км/год.

У Києві сфотографували вражаючий Dodge Challenger SRT Hellcat 2017 року. Це одне з найбільш вражаючих спортивних авто зі США. Знімки Dodge з'явилися на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

SRT Hellcat — надпотужна заряджена версія Dodge Challenger. Головна її відмінність — компресорний 6,2-літровий V8, що видає 707 к. с. і 880 Н∙м. Крім того, встановлено гальма Brembo і самоблокувальний диференціал.

На кришці багажника встановлено спойлер Фото: Topcars UA

З 8-ступінчастою автоматичною КПП розгін до 100 км/год займає 3,7 с, а заїзд на ¼ милі (402 м) з місця Hellcat здійснює за 11,2 с. Максимальна швидкість перевищує 320 км/год.

Саме цей Dodge Challenger SRT Hellcat оснащений опціонним пакетом Widebody, що охоплює обвіс і розширені крила. Крім того, відрізнити заряджену версію можна за заднім спойлером, 20-дюймовими дисками і капотом із повітрозабірниками. У салоні встановлено спортивні крісла.

Головна родзинка моделі — 707-сильний компресорний V8 Фото: Dodge

В Україні Dodge Challenger Hellcat — рідкість, а в США він вважається доступною спортивною моделлю — його вартість стартує з 65 000 доларів. Відмінні характеристики і розумна ціна зробили Hellcat культовим. Втім, незабаром Challenger знімуть з виробництва і на зміну йому прийде електромобіль. Поки ж випустили прощальну версію моделі потужністю понад 1000 сил.

Примітно, що двигуном Hellcat оснащували не тільки різні моделі Dodge, а й пікап Ram 1500 TRX, який нещодавно з'явився і в Києві.

Також Фокус повідомляв, що в Києві виявили покинутим розкішний Buick 90-х років.