Найдоступніший кросовер Mitsubishi розсекретили за два тижні до прем'єри (фото)

Новий Mitsubishi вирізняється виразним атлетичним дизайном. У кросовера високий кліренс і передбачені режими для різних типів бездоріжжя.

В інтернет потрапили фото бюджетного кросовера Mitsubishi. Компактну модель презентують 10 серпня на автошоу в Джакарті, а з листопада вона надійде в продаж за ціною приблизно від 20 000 доларів.Подробиці новинки розкрили на офіційному сайті японського автовиробника.

Базова ціна Mitsubishi становитиме приблизно 20 000 доларів Фото: Mitsubishi

Новий Mitsubishi є серійною версією концепту XFC 2021 року. Кросовер зберіг дизайн прототипу з м'язистими розутими крилами, широкою решіткою радіатора, оригінальними Т-подібними фарами і ліхтарями з діодною оптикою.

За розмірами модель займає нішу між новим Mitsubishi ASX і Eclipse Cross. Її довжина становить 4390 мм, ширина — 1810 мм, а висота — 1660 мм.

Салон Mitsubishi не показали. У концепт-карі XFC на передній панелі встановили два дисплеї, але серійна недорога модель навряд чи їх отримає. Відомо, що аудіосистему для моделі розробила Yamaha.

Очікується, що новий Mitsubishi дебютує з 1,5-літровим 105-сильним бензиновим двигуном і варіатором, а пізніше з'явиться потужніша гібридна версія.

Акустику для авто випустить Yamaha Фото: Mitsubishi

Кросовер Mitsubishi буде передньопривідним, але його кліренс становитиме цілих 222 мм. Також обіцяють режими їзди для бруду, гравію і мокрої дороги.

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