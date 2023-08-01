Швидше за Tesla: у США випустили надпотужний електромобіль із запасом ходу 800 км (фото)

Електромобіль Lucid Air Sapphire оснащений 1200-сильною установкою. Розгін до 100 км/год займає менше 2 с, а максимальна швидкість седана становить 330 км/год.

Лінійку Lucid Air 2024 нарешті поповнила топова спортивна версія Sapphire. Потужний електромобіль презентували ще рік тому, але тільки зараз він дістався до конвеєра. Про це повідомляється на офіційній сторінці Lucid Motors у Twitter.

Електрокар отримав 1200-сильну установку Фото: Lucid Motors

Новий Lucid Air Sapphire позиціонують, як конкурента топової Tesla Model S Plaid. Він вийшов навіть потужнішим за суперника — три його мотори сумарно видають 1200 к. с.

Електромобіль Lucid Air Sapphire розганяється до 100 км/год за 1,89 с, а до 160 км/год — за 3,87 с. Заїзд на ¼ милі (402 м) з місця здійснюється за 9 с, а максимальна швидкість становить 330 км/год.

Розгін до 100 км/год займає 1,89 с Фото: Lucid Motors

Поліпшити керованість покликані доопрацьована підвіска і рульове управління. За уповільнення відповідають карбоново-керамічні гальма.

Від стандартного Lucid Air 2024 версія Sapphire відрізняється карбоновими обвісом і спойлером, а також 20-дюймовими дисками з шинами розміром 265/35 R20 спереду і 295/30 R21 ззаду.

Салон оздоблений шкірою та алькантарою Фото: Lucid Motors

Салон Lucid Air оздоблений шкірою та алькантарою. Також всередині встановлені спортивні крісла з електроприводом, вентиляцією і масажем. Ціна Lucid Air Sapphire стартує з $249 000.

Раніше Фокус повідомляв, що розкішні електромобілі Lucid Air вже з'явилися і в Україні.

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