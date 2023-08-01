Оновлений флагман: розсекречено найбільший і найрозкішніший седан Peugeot (фото)

Седан Peugeot 508 L схожий з ліфтбеком за дизайном, але довший за нього на 120 мм. Модель комплектують тільки 211-сильним турбомотором.

Опубліковано шпигунські фото Peugeot 508 L 2023. Подовжений варіант моделі пройде фейсліфтинг слідом за стандартною версією і надійде в продаж з кінця серпня. Про це повідомляє сайт Autohome.

Ззаду освіжені ліхтарі Фото: autohome.com.cn

Peugeot 508 L на 120 мм довший за стандартну модель — досягає 4870 мм завдовжки при колісній базі в 2878 мм. Це найбільший легковий Peugeot на даний момент, якщо не брати до уваги пікап Landtrek. Модель випускають у Китаї на заводі Dongfeng-Peugeot.

Втім, збільшені розміри — не головна відмінність Peugeot 508 L: якщо звичайний 508 є п'ятидверним ліфтбеком, то L-версія — це класичний седан. Він є флагманом підприємства Dongfeng-Peugeot, і більш доступним аналогом європейського DS 9.

Седан довший за ліфтбек на 120 мм Фото: autohome.com.cn

Дизайн моделі оновлено в дусі п'ятидверного Peugeot 508 2023 — седан отримав збільшену безрамкову решітку радіатора і стрілоподібні світлодіодні фари. Також оновлено ліхтарі та колісні диски.

Салон Peugeot 508 L практично не зазнав змін — тільки дисплей збільшено до 10 дюймів у діагоналі та встановлено більш потужну бездротову зарядку для смартфонів. На відміну від ліфтбека, седан не отримав сучасний джойстик КПП.

У салоні збільшено тачскрін Фото: autohome.com.cn

Новий Peugeot 508 L буде запропонований тільки з 1,8-літровою бензиновою турбочетвіркою на 211 к. с. У парі з нею працює 8-ступінчаста автоматична КПП.

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