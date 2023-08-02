В Україні виявлено дуже рідкісний і недорогий електромобіль Fiat 2000-х (фото)

Fiat Panda Electric випускали дрібними серіями. Електромобіль здатний розвинути 110 км/год, а його запас ходу становить від 60 до 130 км, залежно від версії.

В Україні виставлено на продаж рідкісний і нестандартний Fiat Panda 2007 року. Звичайний на вигляд хетчбек є дрібносерійним електромобілем. Подробиці авто з'явилися на Auto.ria.

Електрокар зовні не відрізняється від бензинової моделі Фото: auto.ria.com

Fiat Panda Electric (саме так називається модель) розробили у швейцарській компанії Mes-Dea. Італійська фірма Atea займалася перетворенням стандартних Panda другого покоління на електрокари. У 2007 році такі авто ще були в дивину, тому масовими вони не стали.

Електромобіль Fiat Panda оснащений мотором Ansaldo стандартною потужністю 20,5 к. с. (15 кВт) і піковою — 41 к. с. (30 кВт). Його максимальна швидкість обмежена на позначці 110 км/год. Розгін до 100 км/год займає 28 с, зате до 50 км/год електрокар Fiat стартує лише за 7 с.

Електрокар оснащений 41-сильним мотором Фото: auto.ria.com

Fiat Panda Electric оснастили літій-іонними батареями ємністю 16 або 19,2 кВт∙год: запас ходу становить 60 і 120-130 км, відповідно. Зарядка в домашніх умовах займає 8 годин, також передбачена функція гальмівної рекуперації.

Візуально електромобіль Fiat Panda нічим не відрізняється від бензинової версії. Салон і багажник також не змінилися і не постраждали від переробки в електрокар, адже батареї розмістили під підлогою.

Запас ходу становить від 60 до 130 км Фото: auto.ria.com

Саме цей Fiat Panda Electric 2007 року проїхав 16 тис. км. Електрокар продають у Хмельницьку і оцінили в $5500.

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