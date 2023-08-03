В Україні виявлено нестандартний електромобіль Peugeot Expert 2000 року (фото)
Peugeot Expert 2000 року отримав електромотор і батарею з деталей Nissan Leaf і Chevrolet Bolt. Повна зарядка електромобіля коштує всього 6 гривень.
Старий мінівен Peugeot Expert став основою для цікавого проекту. У Київській області його переробили на електромобіль. Про це пише сайт Nextcar.
Для доопрацювання взяли Peugeot Expert 2000 року. Його пробіг становить 300 000 км, але автомобіль перебуває в задовільному стані, а його оцинкований кузов не проржавів. На вигляд електрокар не видає нічого, крім "зелених" номерів.
Замість дизельного двигуна мінівен Peugeot Expert отримав електромотор. Його батарея зібрана зі 142 блоків акумуляторів від Nissan Leaf і Chevrolet Bolt. Наразі запас ходу становить близько 60 км, але є можливість встановити ще 34 блоки, що дасть змогу проїжджати до 100 км.
Зарядити електромобіль Peugeot Expert від домашньої 220-вольтної електромережі можна приблизно за 3-4 години. Вартість зарядки батареї становить лише 6 гривень.
Зараз творець автомобіля планує продати його. Купити електромобіль Peugeot Expert можна за 4400 доларів.
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