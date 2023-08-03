В Україні виявлено нестандартний електромобіль Peugeot Expert 2000 року (фото)

Peugeot Expert 2000 року отримав електромотор і батарею з деталей Nissan Leaf і Chevrolet Bolt. Повна зарядка електромобіля коштує всього 6 гривень.

Старий мінівен Peugeot Expert став основою для цікавого проекту. У Київській області його переробили на електромобіль. Про це пише сайт Nextcar.

Для доопрацювання взяли Peugeot Expert 2000 року. Його пробіг становить 300 000 км, але автомобіль перебуває в задовільному стані, а його оцинкований кузов не проржавів. На вигляд електрокар не видає нічого, крім "зелених" номерів.

Запас ходу авто становить 60 км Фото: auto.ria.com

Замість дизельного двигуна мінівен Peugeot Expert отримав електромотор. Його батарея зібрана зі 142 блоків акумуляторів від Nissan Leaf і Chevrolet Bolt. Наразі запас ходу становить близько 60 км, але є можливість встановити ще 34 блоки, що дасть змогу проїжджати до 100 км.

Зарядити електромобіль Peugeot Expert від домашньої 220-вольтної електромережі можна приблизно за 3-4 години. Вартість зарядки батареї становить лише 6 гривень.

Батарею зібрали з акумуляторів Nissan Leaf і Chevrolet Bolt Фото: auto.ria.com

Зараз творець автомобіля планує продати його. Купити електромобіль Peugeot Expert можна за 4400 доларів.

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