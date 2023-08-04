Кросовер, пікап і спорткар: американці представили інноваційні електромобілі (фото)

До модельного ряду Fisker до кінця 2025 року увійдуть кросовери, пікап і спорткар. Нові електромобілі отримали інноваційні технології та кілька унікальних особливостей.

Американський бренд Fisker презентував лінійку електромобілів, які конкуруватимуть з Tesla. До неї увійшли кросовер Pear, пікап Alaska та спорткар Rōnin. Про це розповіли на сайті Car and Driver.

Зараз Fisker випускає тільки одну модель — електрокросовер Ocean. Він доступний за ціною від $37 499.

На презентації генеральний директор і провідний дизайнер бренду Fisker Генріх Фіскер заявив, компанія хоче збільшити виробництво до 1 мільйона автомобілів на рік. До модельного ряду увійде безліч електромобілів у різних цінових сегментах.

У Fisker заявили, що модельний ряд бренду розшириться до кінця 2025 року. До нього увійдуть чотири повністю електричні моделі.

Які електромобілі показали на презентації Fisker?

Fisker Pear

Fisker Pear стане найдешевшою моделлю бренду Фото: Fisker

Найдешевшим електромобілем у лінійці стане компактний кросовер Fisker Pear. Він побудований на легкій і недорогій платформі.

Відмінною рисою Fisker Pear стали незвичайні двері багажника. Вони відчиняються вертикально та ховаються в задньому бампері.

Двері багажника відчиняються вертикально Фото: Fisker

На даху кросовера розмістили сонячні панелі. Вони додатково заряджатимуть електроніку.

На даху розмістили сонячні панелі Фото: Fisker

В інтер'єрі з'явиться невеликий центральний дисплей, який також є панеллю приладів. Кросовер запропонує шість посадкових місць.

В інтер'єрі встановлено один дислей Фото: Fisker

Початкова ціна електрокросовера становитиме менше ніж $30 000. На вибір запропонують кілька модифікацій.

Основними конкурентами Fisker Pear стануть Tesla Model Y і Chevrolet Equinox EV. Модель дебютує в середині 2025 року.

Fisker Alaska

Fisker Alaska заснований на кросовері Ocean Фото: Fisker

Пікап Fisker Alaska заснований на моделі Ocean, але пропонує інший кузов. Він отримав велику вантажну платформу, яку можна збільшити шляхом складених сидінь другого ряду.

Очікується, що запас ходу базової версії Fisker Alaska становитиме близько 370 км на одному заряді. Топові модифікації зможуть проїхати вже 547 км.

Для Fisker Alaska запропонують широкий асортимент аксесуарів. Вони включатимуть різні ящики для зберігання, набори інструментів і підсвічування вантажної платформи.

Fisker Alaska отримав велику вантажну платформу Фото: Fisker

Клієнти зможуть замовити електропікап у різних комплектаціях. У майбутньому планується створення позашляхової версії зі збільшеним кліренсом та іншими поліпшеннями для бездоріжжя.

Початкова вартість Fisker Alaska становитиме $45 400. Пікап може надійти у виробництво вже в грудні 2024 року.

Fisker Rōnin

Fisker Ronin стане флагманською моделлю бренду Фото: Fisker

Fisker Rōnin стане флагманською моделлю бренду. Це чотиридверний спорткар із жорстким дахом із вуглецевого волокна, який можна опустити в спекотну погоду.

Новий спорткар отримав елегантний дизайн. Задні двері відчиняються проти руху, як у багатьох моделей Rolls-Royce.

Fisker Ronin отримав чотири двері Фото: Fisker

Fisker Rōnin отримає 1000-сильну силову установку з трьома електромоторами. Розгін від 0 до 100 км/год займатиме близько 2 секунд.

Також новинка отримає акумуляторну батарею великої місткості. Вона дасть змогу забезпечити запас ходу на одному заряді до 966 км.

Спорткар конкуруватиме з Tesla Roadster другого покоління, який може надійти у виробництво вже у 2024 році. Fisker Rōnin планують випустити у 2025 році.

Вартість флагманського електромобіля не розкривається. Очікується, що початкова ціна становитиме близько $150 000.

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