Продажі електромобілів в Україні встановили новий рекорд: популярні марки та моделі (фото)
За 7 місяців 2023 року українці купили більше електрокарів, ніж за весь 2022 рік. Найбільшим попитом користуються моделі Volkswagen, Tesla і Nissan.
Попит на електромобілі в Україні продовжує зростати. У липні їхні продажі встановили новий місячний рекорд — 3260 авто. Про це свідчить статистика Федерації роботодавців автомобільної галузі.
Порівняно з червнем відзначено зростання продажів на 3,3%, а порівняно з минулим роком — одразу в 2 рази. Найпопулярніші електромобілі в Україні за липень — Nissan Leaf (480 шт.), Volkswagen e-Golf (379) і Volkswagen ID.4 (278).
Загалом за 7 місяців 2023 року українці купили 15 932 електрокари. Це не тільки у 2,8 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року, а й на 2614 авто перевищує показник усього 2022 року.
Крім того, частка нових електромобілів зросла з 16,9% до 21,4%. У лідери ринку вийшов Volkswagen.
ТОП-5 брендів електромобілів в Україні:
- Volkswagen — 3896 авто.
- Tesla — 2916.
- Nissan — 2594.
- Honda — 1232.
- Renault — 811.
Серед моделей, як і раніше, на першому місці Nissan Leaf, але до нього підбираються моделі Volkswagen.
Найпопулярніші електромобілі в Україні за 2023 рік:
- Nissan Leaf — 2474.
- Volkswagen ID.4 — 1836.
- Volkswagen e-Golf — 1337.
- Tesla Model 3 — 1197.
- Honda M-NV — 880.
- Tesla Model Y — 846.
- Renault Zoe — 814.
- Tesla Model S — 630.
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