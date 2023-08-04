У Запоріжжі налагодили випуск позашляховиків для евакуації поранених із поля бою (відео)

Український баггі може перевезти двох поранених на ношах. У авто проста конструкція і його нескладно відремонтувати.

У Запоріжжі випускають спеціальні евакуаційні баггі. Вони дають змогу вивозити поранених із поля бою. Про розробку розповіли в сюжеті ТСН.

Виробництво позашляховиків налагодила група волонтерів. Ініціатором створення став майстер із Мелітопольського району Іван, який 15 років пропрацював на СТО.

Собівартість позашляховика становить 200-240 тис. гривень Фото: скриншот / YouTube

З початком повномасштабного вторгнення Іван евакуював людей із Мелітополського району. Коли до міста підійшли російські війська і це стало неможливо, йому довелося виїхати до Запоріжжя. Він став волонтером і допомагав українським бійцям на передовій. і зрозумів, що вони потребують спеціального транспорту для евакуації поранених.

Іван зміг самостійно розробити баггі, а для побудови першого позашляховика довелося продати своє авто. Роботи над ним зайняли близько місяця.

Український позашляховик має потужну сталеву раму. У його конструкції використані агрегати старих авто. У нього високий кліренс і потужна підвіска. З боків машини встановлено розкладні ноші. Ззаду передбачений багажник, а до його кришки кріпиться запаска. Український позашляховик невибагливий і легко піддається ремонту в польових умовах.

Баггі відправляють на фронт і за ними вже вишикувалася черга. Собівартість позашляховика становить 200-240 тис. гривень.

Креслення авто вже перенесли в цифровий формат, що прискорить виробництво авто. У планах Івана — створити повнопривідну версію позашляховика, а також спеціальне авто для мінометників.

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