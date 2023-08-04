Іспанець об'їде навколо світу за 80 днів на 12-річному електромобілі Tesla (фото)

Рафаель де Местре втретє об'їде навколо світу на електрокарі Tesla. Іспанець проклав маршрут автопробігу через Північну Америку, Азію та Європу і принципово не бажає відвідувати Росію.

Відомий іспанський мандрівник Рафаель де Местре вирушив в автопробіг навколо світу. На своєму Tesla Roadster 2011 року він планує здійснити навколосвітню подорож менш, ніж за 80 днів. Про це повідомляє сайт Electrek.

Рафаель де Местре вже втретє вирушає в навколосвітню подорож на Tesla Фото: Electrek

Рафаель де Местре вже стартував у США і перетне північноамериканський континент зі Сходу на Захід. Далі електромобіль Tesla Roadster вирушить в Азію, причому принципово не відвідуватиме Росію — це буде свого роду протест іспанця проти вторгнення в Україну.

Нова батарея збільшила запас ходу Tesla до 560 км Фото: Electrek

Замість РФ мандрівник обрав Китай, Казахстан, Азербайджан і Туреччину. Після цього він вирушить до Європи, а потім — повернеться до США.

Для пробігу Tesla Roadster модернізували — йому встановили більш сучасну батарею на 80 кВт∙год. Це збільшило запас ходу з 390 до 560 км.

Tesla Roadster уже двічі об'їхала навколо Землі Фото: Electrek

Це далеко не перша навколосвітня подорож Рафаеля де Местре. У 2012 році він на цьому ж Tesla Roadster став першою людиною, яка об'їхала навколо Землі на електрокарі. Тоді пробіг затягнувся через ДТП і зайняв 127 днів. Він проходив і через Україну.

У 2016 році іспанець повторив подорож, причому цього разу в пробігу йому склали компанію 8 Tesla Model S, а також електровени BYD Denza і Modulo. Цього разу вдалося вкластися у 80 днів.

Мандрівник принципово проклав маршрут в обхід Росії Фото: Electrek

Тепер же Рафаель де Местре хоче об'їхати навколо світу за 80 днів самостійно. А на 2024 рік у нього заплановано масштабне ралі: 12 команд мають проїхати за 80 днів відстань 40 000 км. Мало того, через моря й океани вони переправлятимуться на екологічно чистих суднах.

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