На український ринок виходить новітній пікап Ford: подробиці та ціни (фото)

Пікап Ford Ranger в Україні запропонують тільки в чотиридверному виконанні. Модель буде доступна з 2,0-літровими турбодизелями на 170 і 205 к. с.

В Україні незабаром з'явиться новий Ford Ranger 2023. Інформація про пікап уже з'явилася на сайті представництва Ford в Україні.

Пікап Ford Ranger став більшим за попередника, а його дизайн зробили виразнішим — з широкою решіткою радіатора, вигнутими діодними фарами і рельєфними боковинами. Близьким його родичем є новий Volkswagen Amarok.

Пікап дещо підріс у розмірах Фото: Ford

Новий Ford Ranger в Україні буде доступний виключно в чотиридверному виконанні. Вантажопідйомність пікапа становитиме 968-992 кг, залежно від версії, також можна буксирувати 3,5-тонний причіп.

Пікап Ford Ranger 2023 запропоновано з 2,0-літровими турбодизелями на 170 і 205 к.с. і доступний із механічною або автоматичною КПП. Повний привід зі знижувальною передачею передбачений у всіх версіях моделі. Середня витрата палива становить 8,4-8,8 л/100 км.

У салорні з'явився великий тачскрін Фото: Ford

Базова комплектація Ford Ranger XL за 1 919 778 гривень включає кондиціонер, 9 подушок безпеки і 10-дюймовий тачскрін портретного формату.

У топовій версії Limited за 2 275 750 гривень є безключовий доступ, двозонний клімат-контроль, електропривод передніх сидінь, камера заднього виду, діодні фари, датчики дощу і світла, підігрів крісел і керма.

Вантажопідйомність пікапа становить 968-992 кг Фото: Ford

Крім того, у Ford Ranger Limited передбачено набір систем безпеки — адаптивний круїз-контроль, автоматичне гальмування, утримання в смузі та розпізнавання дорожніх знаків.

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