Чотири колеса, дах і педалі: у Бельгії створили гібрид авто та електровелосипеда (відео)

Чотириколісний веломобіль Quadvelo отримав пластиковий кузов зі знімними дверима. Він розганяється до 25 км/год і може проїхати до 75 км без підзарядки.

Бельгійський стартап Eurocircuits запускає у виробництво нестандартний бюджетний електрокар Quadvelo. Він поєднує в собі риси автомобіля та електровелосипеда. Деталі оригінального транспортного засобу розкрито на сайті виробника.

Ширина Quadvelo сягає всього 84 см, дає змогу їздити велодоріжками

Веломобіль Quadvelo розробляли з 2017 року. Тепер його випустять на ринок за ціною від 9900 євро. Розробники вважають, що він є "всесезонним" електровелосипедом, пристосованим для експлуатації в осінньо-зимовий період.

Двері виконані знімними

Чотириколісний Quadvelo отримав пластиковий кузов з великою площею скління і знімними дверима. Він сягає 2,5 м завдовжки, 0,84 м завширшки і 1,33 м заввишки. Маса дорівнює лише 87 кг.

Запас ходу становить 75 км

Салон Quadvelo розрахований на одну людину з багажем. Вантажопідйомність становить 200 кг.

Електромотор Sachs RS 925 потужністю 250 Вт (0,34 к. с.) дає змогу розвивати 25 км/год. Запас ходу становить 75 км, але за доплату запропоновано сонячні батареї.

Оснащення включає фари, склоочисник і цифровий щиток приладів. Крім того, Quadvelo зберігає педальний привід, як у всіх велосипедів. Веломобіль не вимагає наявності водійських прав або страховки, а його ширина дає змогу використовувати велодоріжки.

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