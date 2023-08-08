BMW показали великий представницький седан із величезним телевізором у салоні (фото)
BMW 5 Series L на 130 мм довший за стандартний седан. Його салон став просторішим, а комплектація розширена.
Лінійку BMW 5 Series 2024 незабаром поповнить подовжена L-версія. Седан вперше запропонують не тільки в бензиновому, а й в електричному виконанні. Перші фото і подробиці моделі опубліковані на офіційному сайті BMW.
Новий BMW 5 Series L створений насамперед для ринку Китаю, де досі користуються попитом седани з великою колісною базою. Хоча нова "п'ятірка" BMW і так більша за модель минулого покоління, її все одно вирішили подовжити.
Точні розміри BMW 5 Series L поки що не вказують. Авто подовжили приблизно на 130 мм (до 5180 мм), тобто воно все одно компактніше, ніж новий BMW 7 Series.
Зате у флагманської "сімки" запозичили цікаву опцію — великий 31,1-дюймовий телевізор для задніх пасажирів. Також комплектацію поповнять чотирьохзонний клімат-контроль і потужна акустика Bowlers&Wilkins. Природно, на другому ряду стало більше місця для ніг.
Новий BMW 5 Series L отримає бензинові турбомотори об'ємом 2,0 і 3,0 л потужністю до 381 к. с. Електромобіль BMW i5 запропонують у 340-сильному задньопривідному виконанні.
Раніше Фокус повідомляв, що BMW відмовляться від свого найбільшого хетчбека.
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