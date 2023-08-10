Яскравий дизайн і ціна $20 000: презентовано найдешевший кросовер Mitsubishi (фото, відео)

Mitsubishi Xforce — компактний 4,4-метровий кросовер для молоді. У нього виразний ателтичний дизайн і високий кліренс.

На автошоу в Джакарті презентовано новий Mitsubishi Xforce. Бюджетний кросовер надійде в продаж до кінця року за ціною приблизно від 20 000 доларів. Подробиці новинки розкрили на офіційному сайті Mitsubishi.

У кросовера м'язисті розширені крила Фото: Mitsubishi

Новий Mitsubishi Xforce продаватимуть у понад 40 країнах Євразії, Африки та Америки. Молодіжна модель стане більш доступною альтернативою моделі ASX. Два кросовери можна порівняти за розмірами.

Габарити Mitsubishi Xforce 2024:

довжина — 4390 мм;

ширина — 1810 мм;

висота — 1660 мм;

колісна база — 2650 мм.

На передній панелі встановлено два дисплеї Фото: Mitsubishi

Кросовер Mitsubishi Xforce зберіг виразний дизайн передсерійного концепт-кара XFC. У нього високий капот і м'язисті розширені крила. Широка решітка радіатора поєднується з тоненькими діодними фарами.

Хоча модель недорога, вона отримала цифровий щиток приладів і великий 12,3-дюймовий тачскрін. У мультимедіа передбачені комплекс і кренометр. Аудіосистему для авто створили в Yamaha. Серед опцій є двозонний клімат-контроль, електропривод дверцят багажника, бездротова зарядка для смартфонів і охолоджуваний бокс у підлокітнику.

Новий Mitsubishi Xforce 2024 дебютував з 1,5-літровим 105-сильним двигуном і варіатором, а пізніше лінійку може розширити гібрид. Привід тільки передній, але зате у кросовера високий (222 мм) кліренс і передбачені режими для бруду, гравію і мокрої дороги.

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