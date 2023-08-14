Mazda відмовиться від недорогого сімейного кросовера: названо причини

Mazda CX-8 не стала популярною, незважаючи на невисоку ціну. На зміну кросоверу прийде розкішніша і дорожча модель.

Кросовер Mazda CX-8 знімуть із виробництва. Сімейна модель покине конвеєр у грудні нинішнього року. Про це повідомляється на офіційному сайті японського автовиробника.

Основною причиною відмови від моделі є низький попит. Подовжений семимісний варіант Mazda CX-5 презентували, як більш компактну та доступну альтернативу CX-9. Однак автомобіль так і не став масовим, навіть попри невисоку ціну від 20 000 доларів.

Модель так і не стала популярною Фото: Mazda

Не допомогло навіть торішнє оновлення Mazda CX-8. За 7 місяців 2023 року продано всього 9973 кросовери. Для порівняння: набагато дорожчий преміальний кросовер Mazda CX-60 за цей самий час розійшовся накладом у 19 000 одиниць.

Друга причина — швидкий запуск нової Mazda CX-80. Семимісна модель буде представлена наприкінці нинішнього або на початку наступного року. Її позиціонують, як більш компактний аналог Mazda CX-90 для європейського і японського ринку.

Кросовер є подовженим варіантом Mazda CX-5. Фото: Mazda

Кросовер Mazda CX-8 випускають із 2017 року. По суті, він є подовженою версією Mazda CX-5. Модель пропонують із бензиновими двигунами об'ємом 2,5 л (190 і 230 к. с.) і 2,2-літровим 200-сильним турбодизелем.

Раніше Фокус повідомляв, що незабаром припинять продажі кросовера Mazda CX-9.

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