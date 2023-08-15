General Motors показали бюджетну альтернативу Tesla Model 3 за $20 000 (фото)

Новий Wuling Starlight — 4,8-метровий седан з елегантним дизайном. Електрична версія оснащена 136-сильним мотором і здатна розвинути 150 км/год.

Опубліковано перші офіційні фото Wuling Starlight. Недорогий седан D-класу надійде в продаж до кінця року і буде доступний в електричному і гібридному виконанні. Перші подробиці авто розкрили на сайті CarNewsChina.

У авто похилий аркоподібний дах Фото: General Motors

Новий Wuling Starlight — спільна розробка концернів General Motors і SAIC, адже саме вони є засновниками бренду. Електричний варіант седана стане недорогою (близько $20 000) альтернативою Tesla Model 3, адже дві моделі можна порівняти за розмірами.

Габарити Wuling Starlight 2023:

довжина — 4835 мм;

ширина — 1860 мм;

висота — 1515 мм;

колісна база — 2800 мм.

Електрокар сягає 4,8 м у довжину Фото: General Motors

У Wuling Starlight обтічний витягнутий силует з похилим дахом і вираженим "носом". Седан отримав "двоповерхову" передню оптику. Дизайн різних версій моделі відрізняється: у електрокара передня частина має елегантніший вигляд, а ось плаг-ін гібрид отримав решітку радіатора і широкий повітрозабірник.

Китайський електромобіль Wuling Starlight оснащений 136-сильним мотором і важить 1600 кг, а його максимальна швидкість обмежена на 150 км/год. Ємність літій-залізо-фосфатної батареї і запас ходу поки що не розкривають.

Гібрид Wuling Starlight відрізняється за дизайном Фото: General Motors

Гібрид Wuling Starlight, що підзаряджається, отримав 1,5-літрову бензинову четвірку на 106 к.с. і електромотор. Він важчий (1695 кг), а його швидкість обмежили на 145 км/год.

Раніше Фокус повідомляв, що Wuling показав доступний сімейний кросовер на базі Chevrolet Captiva.

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