З чистого аркуша: Jaguar повністю змінить свій модельний ряд з 2025 року

З 2025 року Jaguar планує випускати тільки електромобілі. Вони будуть збудовані на повністю новій платформі з великою колісною базою.

Jaguar починає активну електрифікацію. Британський бренд поступово позбудеться всіх автомобілів із ДВЗ і представить новий модельний ряд. Про це розповіли на сайті Autocar.

Бренд Jaguar планує повністю змінити свій модельний ряд. До нього увійдуть тільки електричні моделі. Проте електрокросовер I-Pace буде знято з виробництва.

У 2025 році бренд планує повний перезапуск. Він продовжить випускати преміальні автомобілі, але моделей із ДВЗ доведеться позбутися.

Генеральний директор JLR Адріан Марделл підтвердив, що перший електромобіль Jaguar нового покоління буде представлений наприкінці 2024 року. Його випуск заплановано на 2025 рік.

Майбутні електромобілі Jaguar будуть побудовані на новій платформі JEA. На ній будуть засновані електрокросовери і флагманський електричний седан, який стане заміною моделі XJ.

Відомо, що нові автомобілі Jaguar будуть виконані в новій мові дизайну бренду. Марделл заявив, що вони "матимуть чудовий вигляд".

Раніше Фокус писав, що в Норвегії заміну пошкодженого ключа на електромобіль Jaguar I-Pace оцінили в 2200 євро.