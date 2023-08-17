У Китаї виявили величезне кладовище електромобілів: деякі з них нові (фото, відео)

На пустирі зібрані тисячі електромобілів різних виробників. Частина машин абсолютно нові та без пробігу.

Поблизу китайського міста Ханчжоу виявили величезний майданчик із покинутими електромобілями. На кладовищі зібрані тисячі авто. Відео з'явилося на Youtube-каналі Inside China Auto.

Більшість машин — бюджетні електрокари BAIC BJEV EC3 Фото: скриншот / YouTube

Спочатку з'явилася інформація, що всі китайські електромобілі на звалищі нові, проте пізніше виявилося, що це не так. Серед них справді є авто без пробігу, але більшість із них — все ж таки вживані.

Переважна більшість машин на кладовищі — електрокари BAIC BJEV EC3. Ще недавно їх активно використовували китайські служби каршерінгу.

Електрокросовери Neta V Фото: скриншот / YouTube

Саме такій компанії і належав величезний автопарк. Каршерінг у Китаї не користується попитом і програє конкуренцію таксі та навіть громадському транспорту. До того ж, запас ходу BAIC BJEV EC3 становить лише 180 км. Не дивно, що компанія збанкрутувала, а її застарілий автопарк виявився нікому не потрібен.

Крім BAIC, на кладовищі авто виявили 146 електрокросоверів Neta V. Також ідентифіковано електромобілі Toyota, BYD, Hyundai, Geely і Dongfeng-Peugeot. Саме серед них найбільше нових авто.

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