Старий 38-річний Peugeot пішов з молотка за ціною нового суперкара Ferrari (фото)

Випущено лише 200 заряджених Peugeot 205 Turbo 16. Середньомоторний повнопривідний хетчбек здатний розвинути 220 км/год.

У США на аукціоні RM Sotheby's продали Peugeot 205 1985 року. За хетчбек В-класу заплатили разючу суму 329 500 доларів — як за новий Ferrari F8 Tributo. Про авто розповіли на сайті аукціонного дому.

Хетчбек здатний розвинути 220 км/год Фото: RM Sotheby's

Річ у тім, що з молотка пішов Peugeot 205 Turbo 16 — рідкісна заряджена версія моделі. З 5 мільйонів випущених Peugeot 205 таких авто було всього 200.

Peugeot 205 Turbo 16 створювали для допуску до чемпіонату світу з ралі WRC. Правила вимагали наявності у гоночного авто серійної версії. Створити її допомогли фахівці компанії Heuliez.

Peugeot 205 Turbo 16 є середньомоторним Фото: RM Sotheby's

Заряджений Peugeot 205 Turbo 16 суттєво відрізняється від стандартного хетчбека. По-перше, його мотор встановлено не спереду, а ззаду — авто є середньомоторним.

Автомобіль добре зберігся Фото: RM Sotheby's

По-друге, сам двигун особливий — 1,8-літрова турбочетвірка на 200 к. с. З нею розгін до 100 км/год займає 6,6 с, а максимальна швидкість становить 220 км/год. По-третє, хетчбек отримав повний привід. Крім того, він відрізняється від звичайного Peugeot 205 дизайном, а в салоні встановлено спортивні крісла.

У салоні встановлено спортивні сидіння Фото: RM Sotheby's

Настільки висока ціна Peugeot 205 Turbo 16 також зумовлена чудовим станом авто. Заряджений хетчбек 20 років зберігався в колекції шейха Катару Абдулли бін Халіфа Аль-Тані і проїхав лише 8696 км. Нещодавно він пройшов повне техобслуговування.

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