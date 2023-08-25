Аналог Sportage: Kia представила недорогий електрокросовер із запасом ходу 600 км (фото)

Новий Kia EV5 — п'ятимісний 4,6-метровий електрокросовер з оригінальним гранованим дизайном. Основним суперником електромобіля стане Volkswagen ID.4.

На автошоу в Ченду презентували новий Kia EV5. Електричний кросовер надійде в продаж до кінця року. Подробиці авто розкрили на офіційному сайті Kia.

Кросовер вирізняється гранованим дизайном з оригінальними тоненькими фарами Фото: Kia

Електромобіль Kia EV5 випускатимуть у Китаї і саме там спочатку з'явиться модель. На інші ринки вона вийде під кінець 2024 року, а його основним конкурентом стане Volkswagen ID.4. Кросовер позиціонують, як електричну альтернативу Kia Sportage, адже дві моделі можна порівняти за габаритами.

Розміри Kia EV5 2024:

довжина — 4615 мм;

ширина — 1875 мм;

висота — 1715 мм;

колісна база — 2750 мм.

Модель дебютувала у 218-сильній версії Фото: Kia

Гранований дизайн витриманий у дусі старшого брата — флагманського Kia EV9. У авто виражений двооб'ємний профіль з високим капотом і оригінальні тоненькі фари.

У салоні Kia EV5 на передній панелі встановлено одразу три дисплеї, а підсвічування може змінювати колір (доступні 64 різних відтінки). Передні сидіння виконані у вигляді дивана. Знімну підлогу в багажнику можна перетворити на полицю.

Передні сидіння виконані у вигляді дивана Фото: Kia

Електрокросовер Kia EV5 можна оснастити трьохзонним клімат-контролем, камерами кругового огляду, підігрівом і вентиляцією сидінь.

Спочатку новий Kia EV5 запропонують тільки в 218-сильній задньопривідній версії. Він важить 1870 кг, а його максимальна швидкість обмежена на 185 км/год.

Підлогу багажника можна перетворити на полицю Фото: Kia

Літій-залізо-фосфатну батарею для Kia EV5 виготовлятиме BYD. Її ємність становить 77 кВт∙год, а заявлений запас ходу — близько 600 км. Більше характеристик обіцяють опублікувати в жовтні.

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