Наступник Rio: новий недорогий седан Kia вперше помітили на дорогах (відео)

Недорогий седан Kia K3 — наступник масової моделі Rio. Він більший, цікавіший на вигляд і багатше оснащений, а також отримав 2,0-літровий двигун.

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У Південній Кореї помітили новітній Kia K3. Бюджетний седан тільки нещодавно презентували і він ще не надійшов у продаж. Відео з авто з'явилося на Youtube-каналі Woopa TV.

Седан має елегантніший вигляд, ніж попередник Фото: скриншот / YouTube

Новий Kia K3 привертає до себе увагу завдяки обтічному дизайну з елегантним вигином даху та плавними обводами кузова. У авто масивний передній бампер і розкосі світлодіодні фари.

На передній панелі встановлено два дисплеї Фото: скриншот / YouTube

У салоні на передній панелі встановлено два дисплеї. Перемикачі клімат-контролю є сенсорними. Базова комплектація охоплює системи автоматичного гальмування, утримання в смузі та контролю "сліпих" зон.

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Седан Kia K3 — наступник моделі В-класу Rio, яку знімуть з виробництва до кінця нинішнього року. Автомобіль більший за попередника — 4545 мм завдовжки за колісної бази в 2670 мм. Він просторіший і має 544-літровий багажник.

Новий Kia K3 запропонують із бензиновими двигунами об'ємом 1,6 л (123 к. с.) і 2,0 л (152 к. с.). У лінійці будуть версії з 6-ступінчастими механічною та автоматичною КПП.

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