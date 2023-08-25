Новий заряджений електромобіль Mini розсекретили до прем'єри (фото)
Новий Mini Cooper JCW стане найпотужнішим і найшвидшим електромобілем в історії бренду. Новинка отримає змінений кузовний обвіс і безліч інших поліпшень.
Mini готує заряджену версію JCW для хетчбека Cooper наступного покоління. Електромобіль отримає стильний дизайн з агресивним кузовним обвісом. Про це розповіли на сайті Motor1.
Новий Mini Cooper офіційно представлять на виставці IAA в Мюнхені наступного тижня. Проте зовнішність новинки вже не є секретом.
Заряджену версію Mini Cooper JCW вже неодноразово помічали під час тестів на дорогах. Тестові прототипи були покриті камуфляжем.
Дизайнери представили, який вигляд може мати новий Mini Cooper JCW. На рендері можна помітити незвичайний передній бампер і масивну фальшиву решітку радіатора.
Крім змін у зовнішньому вигляді, Mini Cooper JCW відрізнятиметься від стандартної версії більш жорсткою підвіскою. Також заряджена модифікація отримає кілька інших поліпшень.
Базовий Mini Cooper E буде оснащений електромотором потужністю 181 к.с., а версія Cooper SE — 215 к.с. Найімовірніше, Mini Cooper JCW отримає електромотор потужністю 250 к.с.
Новий Mini Cooper JCW можуть представити вже на початку 2024 року. Цього ж року стартують продажі моделі в Європі.
Раніше Фокус повідомляв, що новий Mini Cooper 2024 отримає унікальну акустичну систему.