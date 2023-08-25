Corvette на максималках: унікальне американське авто 50-х продали за $1,7 мільйона (фото)
Oldsmobile F-88 проектували як дорожчий і розкішніший аналог Chevrolet Corvette. Спорткар зберігся в одному-єдиному екземплярі.
У США на аукціоні Broad Arrow продали унікальний Oldsmobile F-88 1954 року. За неймовірно рідкісне авто вже не існуючої марки заплатили 1 765 000 доларів. Про це повідомляється на сайті аукціонного дому.
Концепт-кар Oldsmobile F-88 створили для автошоу Motorama. Загалом зібрали два або три таких авто, але до наших днів дожив тільки один екземпляр спорткара.
Як правило, концепти в 50-х знищували, але цей автомобіль дивом уникнув утилізації. Його продали відомому американському промисловцю Еверетту Лобану Корду (власнику брендів Cord, Auburn і Duesenberg). Пізніше кабріолет відреставрували і продали за 3,2 млн доларів у музей Gateway у Колорадо.
Oldsmobile F-88 створювали, як дорожчу і розкішнішу альтернативу Chevrolet Corvette. Він також отримав легкий склопластиковий кузов, а у Corvette навіть запозичили задній міст. Саме через схожість із Corvette F-88 не став серійним — у General Motors не хотіли конкуренції між моделями всередині концерну.
Спорткар Oldsmobile F-88 оснащений 5,3-літровим V8 потужністю 250 к. с. і 4-ступінчастою автоматичною КПП. Його максимальна швидкість перевищує 200 км/год.
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