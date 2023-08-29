Таких уже не роблять: в Україні помічено яскравий тюнінгований суперкар Audi (фото)

Суперкар Audi R8 отримав карбонові кузовні панелі і величезне антикрило. Купе оснащене 5,2-літровим V10 і здатне розвинути швидкість понад 330 км/год.

У Києві помітили вражаючий Audi R8 2021 року. Німецький суперкар отримав цікавий тюнінг. Його фотографії опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Частина кузовних панелей виконані з карбону Фото: Topcars UA

Цей Audi R8 V10 у версії performance оснащений 5,2-літровим мотором потужністю 620 к. с. і 7-ступінчастою роботизованою КПП із двома зчепленнями. Повнопривідне купе здатне розігнатися до 100 км/год за 3,1 с і розвинути 331 км/год.

Після доопрацювання Audi R8 V10 performance має яскравіший вигляд завдяки карбоновим обважуванню і кришці переднього багажника. Крім того, ззаду з'явилося величезне антикрило. Таким чином купе стало схоже на Audi R8 GT — лімітовану "прощальну" версію моделі.

Суперкар Audi R8 вже став історією. Річ у тім, що модель зняли з виробництва в нинішньому році. Попит на швидкісний суперкар різко знизився і модель припинили випускати. Нове покоління Audi R8 не планується, але на зміну бензиновому купе пізніше прийде спортивний електромобіль потужністю близько 1000 к. с.

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