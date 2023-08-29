Експерти назвали 10 найкращих недорогих автомобілів 2023 року (фото)
До рейтингу увійшли тільки бюджетні моделі, які доступні для покупки у 2023 році. У цих автомобілів є безліч важливих переваг перед конкурентами.
Американські експерти назвали найкращі недорогі автомобілі, які можна купити новими у 2023 році. Ці моделі мають безліч переваг. Рейтинг опублікували на сайті Consumer Reports.
У наш час ціни на нові автомобілі стають дедалі вищими. Проте на вибір все ще доступно безліч цікавих моделей з бюджетним цінником.
Експерти виділили 10 моделей, які рекомендують купити у 2023 році. Ці автомобілі набагато вигідніші за своїх конкурентів.
Топ 10 найкращих бюджетних автомобілів 2023 року:
10. Buick Encore GX
Кросовер Buick Encore GX має стильний дизайн і багате оснащення. Також ця модель має високий рівень надійності.
У США рекомендована роздрібна ціна базової версії Buick Encore GX становить 25 900 доларів. Проте деякі дилери продають модель за 25 205 доларів.
9. Ford Maverick
Ford Maverick є одним з найкращих компактних пікапів. Він практичніший і комфортніший за своїх конкурентів.
У США за Ford Maverick XL FWD офіційно просять від 22 595 доларів. Проте пікап у середньому продається по 24 663 долари.
8. Toyota Corolla Hatchback
Toyota Corolla давно зарекомендувала себе як невибагливий і надійний автомобіль. Останнє покоління моделі стало технологічнішим і безпечнішим.
У США рекомендована роздрібна ціна базової Toyota Corolla Hatchback SE CVT становить 23 155 доларів. У середньому модель продають за 24 618 доларів.
7. Toyota Corolla Hybrid
Гібридна версія Toyota Corolla вирізняється низькою витратою палива. При цьому модель залишається досить динамічною і комфортною.
Рекомендована роздрібна Toyota Corolla Hybrid LE у США становить 23 050 доларів. Попри це авто в середньому продається по 24 549 доларів.
6. Mazda 3
Mazda 3 пропонує стильний дизайн і багате оснащення. Крім цього модель відрізняється непоганою динамікою.
Початкова ціна Mazda 3 на американському ринку становить 22 550 доларів. Середня вартість моделі трохи дорожча — 24 448 доларів.
5. Chevrolet TrailBlazer
Новий Chevrolet TrailBlazer отримав свіжий дизайн і розширений список оснащення. Кросовер доступний у кількох комплектаціях на вибір.
Chevrolet TrailBlazer LS пропонується на сайті автовиробника за ціною від 22 100 доларів. В автосалонах ця модель доступна від 23 655 доларів.
4. Nissan Kicks
Nissan Kicks є найдешевшим кросовером японського бренду. Проте модель пропонує непоганий список оснащення і має низьку витрату палива.
У США рекомендована роздрібна ціна Nissan Kicks S становить 20 590 доларів. Проте деякі дилери продають модель за 23 652 долари.
3. Kia Soul
Новий Kia Soul був представлений у 2022 році. Це бюджетний кросовер з багатим оснащенням і непоганою керованістю.
Початкова ціна Kia Soul LX IVT на американському ринку становить 19 890 доларів. У середньому модель продають за 22 114 доларів.
2. Subaru Impreza
Subaru Impreza має відмінну керованість і високий рівень практичності. Крім цього модель відрізняється стильним дизайном.
Рекомендована роздрібна Subaru Impreza MT у США становить 19 795 доларів. Попри це авто в середньому продається по 21 836 доларів.
1. Volkswagen Jetta
Volkswagen Jetta має стильний дизайн і багате оснащення. На вибір доступно безліч комплектацій з різними двигунами.
У США рекомендована роздрібна ціна Volkswagen Jetta S становить 20 655 доларів. Проте в середньому дилери продають модель за 21 121 долар.
Раніше Фокус розповів, що британські експерти назвали найкращі кросовери з пробігом за ціною до $31 500.