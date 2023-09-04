На зміну Polo: Volkswagen готує недорогий спортивний електромобіль (відео)

Volkswagen ID.GTI — провісник електричного спортивного хетчбека. Нова модель прийде на зміну Volkswagen Polo GTI.

На автошоу IAA в Мюнхені презентували концепт-кар Volkswagen ID.GTI. Компактний хетчбек є зарядженою версією недорогого електрокара Volkswagen ID2.all і стане серійним у 2026 або 2027 році. Про авто розповіли на офіційному сайті Volkswagen.

Хетчбек отримав обвіс, спойлер і 20-дюймові диски Фото: Volkswagen

Нагадаємо, що новий Volkswagen ID2.all прийде на зміну VW Polo і коштуватиме близько 25 000 євро. Заряджений варіант стане заміною Volkswagen Polo GTI і буде дещо дорожчим — приблизно 30 000 євро.

Від Volkswagen ID2.all спортивний варіант відрізняється більш агресивним дизайном передньої частини, обвісом і збільшеним спойлером на даху. Також концепт-кар отримав 20-дюймові диски.

Електрокар отримає спортивні крісла та проєкцію на лобове скло Фото: Volkswagen

Салон Volkswagen ID.GTI показали тільки на рендерах. Електрокар отримає приплюснуте кермо і спортивні ковшоподібні крісла. Також передбачені віртуальний щиток приладів, 12,9-дюймовий тачскрін і проєкція на лобове скло з доповненою реальністю. У хетчбека місткий 490-літровий багажник.

Характеристики Volkswagen ID.GTI поки що не розкривають. Відомо, що він буде потужнішим за стандартний 226-сильний Volkswagen ID.2all. Запас ходу становитиме близько 450 км. Цікава деталь: інженери розробили для електрокара систему, що імітує звук бензинового двигуна і перемикання в механічній коробці передач.

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