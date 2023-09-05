Новітній електрокросовер Audi здивував інноваційним інтер'єром (фото, відео)

У салоні Audi Q6 e-tron встановлено одразу три дисплеї на передній панелі. Мультимедійна система кросовера створена на базі Android і доповнена штучним інтелектом.

На автошоу IAA в Мюнхені показали новий Audi Q6 e-tron. Сам електрокросовер продемонстрували в камуфляжній плівці, але зате повністю розсекретили його інтер'єр. Його подробиці розкрили на офіційному сайті Audi.

У салоні на передній панелі встановили три дисплеї Фото: Audi

Електромобіль Audi Q6 e-tron презентує нове покоління салонів німецької марки. На його передній панелі встановили одразу три дисплеї: вигнута віртуальна панель приладів, великий 14,5-дюймовий тачскрін мультимедіа та окремий 10,9-дюймовий екран для переднього пасажира. На додачу, є проєкція на лобове скло з доповненою реальністю.

Кросовер отримав мультимедійну систему на Android Фото: Audi

Кросовер Audi Q6 e-tron отримав мультимедійну систему на базі Android, інтерактивне підсвічування салону і голосового помічника. Штучний інтелект вивчає переваги водія і може, наприклад, вмикати підігрів сидінь у холодну погоду. Топова версія електрокара отримала акустику Bang&Olufsen з 22 динаміками.

У кросовера місткий багажник об'ємом 526-1529 л. Крім того, є невеликий 64-літровий відсік спереду.

Запас ходу електрокара досягне 600 км Фото: carscoops.com

Нагадаємо, що новий Audi Q6 e-tron — п'ятимісний електрокросовер, що займає нішу між моделями Q4 e-tron і Q8 e-tron. Він побудований на платформі РРЕ, яку також використовуватиме і новий Porsche Macan.

Електромобіль Audi Q6 e-tron запропонують у версіях на 396 і 510 к. с., причому топова версія зможе розганятися до 100 км/год за 4,5 с. Акумуляторна батарея ємністю 100 кВт∙год забезпечить запас ходу до 600 км. Повноцінна презентація моделі відбудеться у 2024 році.

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