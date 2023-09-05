Розкрито нові подробиці та характеристики Skoda Superb 2024 (фото)

Нова Skoda Superb збереже знайомий дизайн, але стане більшою і просторішою всередині. У лінійці вперше з'являться гібридні модифікації.

Опубліковано нові офіційні фото Skoda Superb наступного покоління. Флагманська модель чеської марки дебютує в листопаді. Її подробиці розкрили на офіційному сайті Skoda.

Прем'єра моделі відбудеться в листопаді Фото: Skoda

На знімках показано нову Skoda Superb у кузові ліфтбек тоді, як раніше в основному публікували фото універсала. Авто обклеєне камуфляжною плівкою, хоча деталі його дизайну можна розгледіти.

Skoda Superb 2024 зберегла фірмовий гранований стиль із рельєфними боковинами. Водночас її решітка радіатора збільшена в розмірах, а фари стали тоншими. Ліфтбек дещо більший за попередника.

У лінійці з'являться гібриди на підзарядці Фото: Skoda

Габарити Skoda Superb 2024:

довжина — 4912 мм;

ширина — 1834 мм;

висота — 1481 мм;

колісна база — 2841 мм.

Салон Skoda Superb раніше вже був розсекречений. Авто отримало віртуальний щиток приладів, великий 13-дюймовий тачскрін і проекцію на лобове скло. Об'єм багажника ліфтбека зріс до 645 л. Модель запропонують у чотирьох версіях — Essence, Selection, Sportline і Laurin & Klement.

У салоні встановлено великий 13-дюймовий тачскрін Фото: Skoda

Нова Skoda Superb 2024 буде запропонована з бензиновими турбомоторами об'ємом 1,5 л (150 к.с.) і 2,0 л (204 і 265 к.с.), а також із 2,0-літровими турбодизелями на 150 і 193 к.с.

Також очікуються гібриди потужністю 204 і 272 к. с., здатні проїхати до 100 км на електротязі. У лінійці будуть версії з переднім і повним приводом.

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