Яскравий дизайн і 900 сил: британці показали конкурента Porsche Taycan і Tesla Model S (фото)

Електромобіль Lotus Emeya здатний розігнатися до 100 км/год за 2,8 с, а його запас ходу досягає 600 км. Седан оснащуватимуть пневмопідвіскою і камерами замість дзеркал заднього виду.

У Нью-Йорку презентували новий Lotus Emeya. Седан став уже третім електромобілем британської марки після суперкара Evija і кросовера Eletre. Він надійде у виробництво з 2024 року. Подробиці новинки розкрили на офіційному сайті Lotus.

Топова версія розганяється до 100 км/год за 2,8 с Фото: Lotus

Електромобіль Lotus Emeya — обтічний чотиримісний седан-купе довжиною близько 5 метрів. Його основними конкурентами стануть Porsche Taycan і Tesla Model S. Виробництво моделі налагодять у Китаї на підприємстві Geely, адже Lotus входить до цього концерну.

У седана витягнутий силует з вираженим "носом" і аркоподібним дахом. Оригінально виглядають тоненькі діодні фари. Дверні ручки виконані висувними, а замість дзеркал заднього виду встановлені камери. Передній і задній спойлери виконані регульованими.

У переднього пасажира є свій дисплей Фото: Lotus

В оздобленні салону Lotus Emeya поряд зі шкірою Nappa і алькантарою присутня тканина, отримана з переробленого котону. Усередині встановлено чотири окремі крісла.

У салоні встановлено чотири окремі крісла Фото: Lotus

На передній панелі встановлено тоненький віртуальний щиток приладів і великий тачскрін. Також є проекція на лобове скло і окремий екран для переднього пасажира. Крім того, новий Lotus Emeya отримав пневмопідвіску, акустику з технологією придушення шумів і систему напівавтономного водіння.

Електромобіль Lotus Emeya побудований на платформі кросовера Eletre і використовує його силові установки на 600 і 905 к. с. Топовий варіант здатний розігнатися до 100 км/год за 2,8 с, а його максимальна швидкість обмежена на 255 км/год. Розробники також обіцяють цікаву керованість.

Новий Lotus Emeya отримав батарею на 102 кВт∙год, а його запас ходу становитиме близько 600 км. Підтримується швидка зарядка потужністю 350 кВт: у цьому разі підзарядити електрокар на 80% можна за 18 хвилин, а за 5 хвилин додати 150 км запасу ходу.

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