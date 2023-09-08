В Україні помітили потужний електромобіль від Geely і Volvo із запасом ходу 650 км (фото)

Електрокар Zeekr 001 оснащений двома моторами загальною потужністю 544 к. с. Він багато оснащений і здатний розігнатися до 100 км/год за 3,8 с.

У Києві сфотографували новий Zeekr 001. Це перша модель від електричного бренду концерну Geely. Знімки авто опубліковано на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Електромобіль Zeekr 001 є китайським, але створений у Швеції за участю фахівців Volvo (ця марка також є частиною концерну Geely). Це п'ятиметровий обтічний ліфтбек зі стрімким силуетом і високо посадженими фарами.

Салон Zeekr 001 оздоблений шкірою Nappa та алькантарою. У авто вузький віртуальний щиток приладів і великий 15,4-дюймовий тачскрін. Спортивні крісла отримали електропривод, вентиляцію та масаж. Також китайський електромобіль отримав електропривод дверцят багажника, тризонний клімат-контроль і аудіосистему Yamaha.

На центральній панелі встановлено величезний тачскрін Фото: Geely

Новий Zeekr 001 оснащений двома моторами сумарною потужністю 544 к. с. Він розганяється до 100 км/год за 3,8 с, а його максимальна швидкість обмежена на 200 км/год.

Китайський електромобіль Zeekr 001 отримав батарею на 100 кВт∙год, а його запас ходу становить 656 км. Крім того, він оснащений пневмопідвіскою зі змінним (у межах 117-200 мм) кліренсом.

Запас ходу електрокара сягає 656 км Фото: Topcars UA

Ціна Zeekr 001 в Україні стартує приблизно з 60 000 доларів. Також можна вибрати "далекобійний" варіант із батареєю на 140 кВт∙год і запасом ходу понад 1000 км.

Раніше Фокус повідомляв, що у Zeekr 001 з'явилася надпотужна спортивна версія на 1265 сил.

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