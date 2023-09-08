Заради переглядів на Youtube: блогер знищив Lamborghini на камеру (відео)

Lamborghini Gallardo роздробили на дрібні частини і зняли процес знищення авто на відео. Ролик зібрав понад 80 мільйонів переглядів на Youtube.

Відомий американський блогер Джиммі Дональдсон, також відомий, як Mr Beast, навмисно знищив Lamborghini Gallardo. Екзотичний суперкар перетворився на купу металу. Відео блогер опублікував на своєму Youtube-каналі.

Суперкар Lamborghini скинули в дробарку, яку використовують під час утилізації авто. Від машини нічого не залишилося — її роздробило на дрібні частини.

Ще один суперкар спробували розстріляти з танків, але його вдалося врятувати Фото: скриншот / YouTube

Блогер вирішив понівечити Lamborghini Gallardo заради переглядів на Youtube. Мета була досягнута — за 6 днів ролик подивилися понад 81 млн разів. Втім, слід зазначити, що автомобіль на відео не має двигуна, тобто його списали і відправили на утилізацію.

Крім того, Mr Beast зібрався знищити ще один Lamborghini Gallardo. Її збиралися розстріляти з танків часів Другої світової війни, а своєму другові блогер пообіцяв подарувати авто, якщо той захистить його.

Щоб врятувати суперкар Lamborghini, його оточили стінами мурованими стінами та іншими машинами. На додачу, навколо суперкара з'явилися величезні басейни з водою. Перераховані вище заходи спрацювали і американець став щасливим власником Lamborghini Gallardo.

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