Geely представили стильний електромобіль з великим запасом ходу за $16 500 (фото)

Топова версія Geely Geometry G6 може проїхати до 500 км на одному заряді. Розгін до сотні займає 6,9 секунди, а максимальна швидкість становить 165 км/год.

Електромобіль Geely Geometry G6 оновився для 2024 модельного року. Седан отримав кілька зовнішніх змін і став дешевшим. Про це розповіли на сайті CarNewsChina.

Спереду Geely Geometry G6 2024 розташовані вузькі фари. На бампері є широкий повітрозабірник.

Ззаду встановлено вузькі ліхтарі. Вони об'єднані в один блок світлодіодною смугою з назвою бренду.

Задні ліхтарі об'єднані в один блок Фото: Weibo

Габарити Geely Geometry G6 2024:

довжина — 4752 мм;

ширина — 1804 мм;

висота — 1520 мм;

колісна база — 2700 мм.

Geely Geometry G6 2024 отримав приховані дверні ручки. На вибір доступні 16- або 17-дюймові колісні диски.

В інтер'єрі встановлено 14,6-дюймовий інформаційно-розважальний дисплей і 10,2-дюймову панель приладів. До списку оснащення входять голосовий асистент, адаптивний круїз-контроль, автоматичне екстрене гальмування і розпізнавання дорожніх знаків.

В інтер'єрі встановлено два великі дисплеї Фото: Weibo

Geely Geometry G6 2024 оснащений електромотором потужністю 136 або 204 к.с. залежно від версії. Топова модифікація здатна розганятися від 0 до 100 км/год за 6,9 секунди та розвивати швидкість до 165 км/год.

На вибір доступні два варіанти акумуляторних батарей місткістю 46,11 або 53,3 кВт⋅год. Вони забезпечують запас ходу до 410 або 500 км відповідно.

Geely Geometry G6 2024 вже доступна для покупки в Китаї. Вартість новинки становить від 119 800 до 147 800 юанів (від 16 500 до 20 400 доларів).

Раніше Фокус повідомляв, що Geely виходить на європейський ринок з електрокросовером Geometry C.