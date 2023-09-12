Експерти назвали найкращі сімейні кросовери 2023 року (фото)
До рейтингу увійшли 10 нових сімейних кросоверів, які мають безліч переваг. Також експерти назвали головні недоліки кожної з представлених моделей.
Британські експерти назвали найкращі нові сімейні кросовери 2023 року. Ці моделі мають високий рівень практичності та безліч інших переваг. Рейтинг опублікували на сайті What Car?
У сегменті сімейних кросоверів існує серйозна конкуренція. Такі моделі пропонують чимало автовиробників, але не всі з них рекомендуються до купівлі.
Експерти виділили 10 моделей, які чудово підходять для великої родини. Також вони назвали головні недоліки кожного з представлених кросоверів.
Топ 10 найкращих сімейних кросоверів 2023 року:
10. Ford Kuga
Ford Kuga вирізняється стильним дизайном і приємною керованістю. Також цей кросовер доступний з великою кількістю силових установок на вибір.
Плюси:
- дешевше за конкурентів;
- великий запас ходу на електротязі в гібридній версії;
- гібридна версія коштує недорого.
Мінуси:
- не найякісніший інтер'єр;
- невеликий багажник;
- незручна інформаційно-розважальна система.
9. Audi Q5
Audi Q5 входить у сегмент преміальних сімейних кросоверів. Він досить практичний і розкішний усередині.
Плюси:
- є потужні двигуни;
- приємна керованість;
- розкішний інтер'єр.
Мінуси:
- невеликий запас ходу на електротязі в гібридній версії;
- немає семимісної версії;
- жорстка підвіска.
8. Lexus NX
Lexus NX пропонує низьку витрату пального та великий запас ходу на електротязі. Також цей кросовер швидший за конкурентів завдяки потужній гібридній силовій установці.
Плюси:
- є потужні двигуни;
- високий рівень надійності;
- великий запас ходу на електротязі в гібридній версії.
Мінуси:
- двигун працює недостатньо плавно;
- жорстка підвіска;
- висока вартість.
7. Mercedes-Benz GLC
Mercedes-Benz GLC розкішніший за багатьох своїх конкурентів. Цей кросовер пропонує просторий інтер'єр і багате оснащення.
Плюси:
- багате оснащення;
- великий запас ходу на електротязі в гібридній версії;
- просторий інтер'єр.
Мінуси:
- жорстка підвіска;
- низька якість збірки інтер'єру;
- галасливі бензинові двигуни.
6. Skoda Enyaq iV
Skoda Enyaq iV є одним із найдоступніших європейських електрокросоверів на ринку. Попри це він пропонує високий рівень практичності та великий запас ходу.
Плюси:
- практичний інтер'єр;
- великий запас ходу;
- приємна керованість.
Мінуси:
- не найшвидший;
- небагате оснащення;
- незручна інформаційно-розважальна система.
5. Volvo XC40
Volvo XC40 поєднує в собі стильний екстер'єр, практичний інтер'єр і високий рівень безпеки. Також цей кросовер має багате оснащення та комфортну підвіску.
Плюси:
- гарний інтер'єр;
- комфортна підвіска;
- високий рівень безпеки.
Мінуси:
- мало місця на задньому ряду сидінь;
- незручна інформаційно-розважальна система;
- погана шумоізоляція.
4. Kia EV6
Електрокросовер Kia EV6 пропонує стильний дизайн та практичний інтер'єр. Також ця модель має приємну керованість та великий запас ходу.
Плюси:
- великий запас ходу;
- швидка зарядка;
- розширена гарантія;
- багато місця на задньому ряду сидінь.
Мінуси:
- невеликий багажник;
- висока вартість;
- жорстка підвіска.
3. BMW iX3
Електрокросовер BMW iX3 вирізняється великим запасом ходу та однією з найкращих інформаційно-розважальних систем в автоіндустрії. Крім цього він дешевший за конкурентів.
Плюси:
- великий запас ходу;
- зручна інформаційно-розважальна система;
- невисока вартість.
Мінуси:
- повільніше за конкурентів;
- погана шумоізоляція;
- Tesla Model 3 має більший запас ходу.
2. Genesis GV60
Genesis GV60 розділяє платформу з Kia EV6, але набагато комфортніший і розкішніший. Також цей електрокросовер пропонує зручну інформаційно-розважальну систему.
Плюси:
- розкішний інтер'єр;
- відмінна шумоізоляція;
- зручна інформаційно-розважальна система.
Мінуси:
- невеликий багажник;
- мало місця на задньому ряду сидінь;
- опціональні бічні камери заднього виду незручні.
1. Kia Sportage
Kia Sportage є чудовим вибором у сегменті сімейних кросоверів. Це практична модель із містким багажником.
Плюси:
- невисока вартість;
- практичний інтер'єр;
- місткий багажник.
Мінуси:
- галасливі двигуни;
- мало місця на задньому ряду сидінь;
- мало регулювань для сидінь заднього ряду.
Раніше Фокус розповів, що британські експерти назвали найнадійніші та найбільш ненадійні бензинові авто з пробігом.