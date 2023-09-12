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Експерти назвали найкращі сімейні кросовери 2023 року (фото)

Владислав Григорʼєв
Фото: Kia | Kia Sportage пропонує практичний інтер'єр і місткий багажник

До рейтингу увійшли 10 нових сімейних кросоверів, які мають безліч переваг. Також експерти назвали головні недоліки кожної з представлених моделей.

Британські експерти назвали найкращі нові сімейні кросовери 2023 року. Ці моделі мають високий рівень практичності та безліч інших переваг. Рейтинг опублікували на сайті What Car?

У сегменті сімейних кросоверів існує серйозна конкуренція. Такі моделі пропонують чимало автовиробників, але не всі з них рекомендуються до купівлі.

Експерти виділили 10 моделей, які чудово підходять для великої родини. Також вони назвали головні недоліки кожного з представлених кросоверів.

Топ 10 найкращих сімейних кросоверів 2023 року:

10. Ford Kuga

Ford Kuga має приємну керованість
Фото: Ford

Ford Kuga вирізняється стильним дизайном і приємною керованістю. Також цей кросовер доступний з великою кількістю силових установок на вибір.

Плюси:

  • дешевше за конкурентів;
  • великий запас ходу на електротязі в гібридній версії;
  • гібридна версія коштує недорого.

Мінуси:

  • не найякісніший інтер'єр;
  • невеликий багажник;
  • незручна інформаційно-розважальна система.

9. Audi Q5

Audi Q5 розкішніший за конкурентів
Фото: Audi

Audi Q5 входить у сегмент преміальних сімейних кросоверів. Він досить практичний і розкішний усередині.

Плюси:

  • є потужні двигуни;
  • приємна керованість;
  • розкішний інтер'єр.

Мінуси:

  • невеликий запас ходу на електротязі в гібридній версії;
  • немає семимісної версії;
  • жорстка підвіска.

8. Lexus NX

Lexus NX має низьку витрату палива
Фото: Lexus

Lexus NX пропонує низьку витрату пального та великий запас ходу на електротязі. Також цей кросовер швидший за конкурентів завдяки потужній гібридній силовій установці.

Плюси:

  • є потужні двигуни;
  • високий рівень надійності;
  • великий запас ходу на електротязі в гібридній версії.

Мінуси:

  • двигун працює недостатньо плавно;
  • жорстка підвіска;
  • висока вартість.

7. Mercedes-Benz GLC

Mercedes-Benz GLC має просторий інтер'єр
Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-Benz GLC розкішніший за багатьох своїх конкурентів. Цей кросовер пропонує просторий інтер'єр і багате оснащення.

Плюси:

  • багате оснащення;
  • великий запас ходу на електротязі в гібридній версії;
  • просторий інтер'єр.

Мінуси:

  • жорстка підвіска;
  • низька якість збірки інтер'єру;
  • галасливі бензинові двигуни.

6. Skoda Enyaq iV

Skoda Enyaq iV доступніша за конкурентів
Фото: Skoda

Skoda Enyaq iV є одним із найдоступніших європейських електрокросоверів на ринку. Попри це він пропонує високий рівень практичності та великий запас ходу.

Плюси:

  • практичний інтер'єр;
  • великий запас ходу;
  • приємна керованість.

Мінуси:

  • не найшвидший;
  • небагате оснащення;
  • незручна інформаційно-розважальна система.

5. Volvo XC40

Volvo XC40 вирізняється високим рівнем безпеки
Фото: Volvo

Volvo XC40 поєднує в собі стильний екстер'єр, практичний інтер'єр і високий рівень безпеки. Також цей кросовер має багате оснащення та комфортну підвіску.

Плюси:

  • гарний інтер'єр;
  • комфортна підвіска;
  • високий рівень безпеки.

Мінуси:

  • мало місця на задньому ряду сидінь;
  • незручна інформаційно-розважальна система;
  • погана шумоізоляція.

4. Kia EV6

Kia EV6 має великий запас ходу на одному заряді
Фото: Kia

Електрокросовер Kia EV6 пропонує стильний дизайн та практичний інтер'єр. Також ця модель має приємну керованість та великий запас ходу.

Плюси:

  • великий запас ходу;
  • швидка зарядка;
  • розширена гарантія;
  • багато місця на задньому ряду сидінь.

Мінуси:

  • невеликий багажник;
  • висока вартість;
  • жорстка підвіска.

3. BMW iX3

BMW iX3 пропонує відмінну інформаційно-розважальну систему
Фото: BMW

Електрокросовер BMW iX3 вирізняється великим запасом ходу та однією з найкращих інформаційно-розважальних систем в автоіндустрії. Крім цього він дешевший за конкурентів.

Плюси:

  • великий запас ходу;
  • зручна інформаційно-розважальна система;
  • невисока вартість.

Мінуси:

  • повільніше за конкурентів;
  • погана шумоізоляція;
  • Tesla Model 3 має більший запас ходу.

2. Genesis GV60

Genesis GV60 вирізняється розкішним інтер'єром
Фото: Genesis

Genesis GV60 розділяє платформу з Kia EV6, але набагато комфортніший і розкішніший. Також цей електрокросовер пропонує зручну інформаційно-розважальну систему.

Плюси:

  • розкішний інтер'єр;
  • відмінна шумоізоляція;
  • зручна інформаційно-розважальна система.

Мінуси:

  • невеликий багажник;
  • мало місця на задньому ряду сидінь;
  • опціональні бічні камери заднього виду незручні.

1. Kia Sportage

Kia Sportage став лідером у цьому рейтингу
Фото: Kia

Kia Sportage є чудовим вибором у сегменті сімейних кросоверів. Це практична модель із містким багажником.

Плюси:

  • невисока вартість;
  • практичний інтер'єр;
  • місткий багажник.

Мінуси:

  • галасливі двигуни;
  • мало місця на задньому ряду сидінь;
  • мало регулювань для сидінь заднього ряду.

Раніше Фокус розповів, що британські експерти назвали найнадійніші та найбільш ненадійні бензинові авто з пробігом.