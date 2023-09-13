У Китаї готують незвичайний спортивний мінівен потужністю 500 сил (фото)
Електромобіль Xpeng X9 вирізняється авнгардним рубаним дизайном. Запас ходу потужного мінівена досягне 800 км.
Опубліковані фото нового Xpeng X9. Оригінальний електричний мінівен надійде в продаж з четвертого кварталу нинішнього року. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.
Новий Xpeng X9 — великий сімейний мінівен з оригінальним рубаним дизайном. У нього нетипово стрімкий силует з високою віконною лінією, великими кутами нахилу стійок даху і вираженим "носом" з діодним підсвічуванням.
Розміри Xpeng X9 2024:
- довжина — 5293 мм;
- ширина — 1988 мм;
- висота — 1785 мм;
- колісна база — 3160 мм.
Салон Xpeng X9 ще не розсекречено, але на шпигунських фото видно великий тачскрін. Відомо, що мінівен буде доступний у версіях на 6 і 7 місць. Серед опцій з'явиться система напівавтономного водіння.
Китайський електромобіль Xpeng X9 обіцяє стати спортивним мінівеном. Його запропонують у передньопривідній 320-сильній і повнопривідній 500-сильній версіях.
У першому випадку встановлено літій-залізо-фосфатну батарею, у другому — нікель-марганець-кобальтову. Розробники стверджують, що запас ходу електрокара становитиме близько 800 км.
Раніше Фокус розповідав про новий електромобіль Xpeng з дверима як у Lamborghini і запасом ходу 700 км.
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