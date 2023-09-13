Електромобіль Porsche Taycan встановив незвичайний світовий рекорд (фото)

Два Porsche Taycan Cross Turismo вирушили у складну подорож. Точкою призначення стала вершина, розташована на висоті 5350 м над рівнем моря.

Позашляховий електромобіль Porsche Taycan Cross Turismo увійшов до Книги рекордів Гіннеса. Універсал зміг піднятися на висоту 5350 м над рівнем моря. Про це розповіли на сторінці бренду в Instagram.

Porsche влаштували незвичайну подорож за участю двох Taycan 4 Cross Tursimo від озера Айдін. За 10 днів електромобілі подолали маршрут протяжністю 2783 км.

Під час заїзду електрокарам належало впоратися з екстремальними погодними умовами, різкими перепадами температури та тиску повітря. Попри всі труднощі, обидва авто відмінно впоралися з поставленим завданням.

По дорозі Porsche Taycan 4 Cross Tursimo кілька разів заряджалися на зарядних станціях потужністю від 22 до 120 кВт. Також заряд поповнювали за допомогою вантажівки із зарядним пристроєм.

Місцем призначення цієї подорожі стала вершина Хунта Дабана в Тибеті, яка розташована на висоті 5350 м над рівнем моря. Електромобілі піднялися на 5570 м вище початкової точки старту, що є світовим рекордом.

Раніше Фокус писав, що позашляховий універсал Porsche Taycan Cross Turismo отримав незвичайний тюнінг.