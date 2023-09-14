Переосмислена легенда: найзнаменитіший Audi відтворили у форматі електромобіля (фото)

Elegend AG — сучасна варіація на тему знаменитого Audi Sport Quattro. Електромобіль отримав установку потужністю понад 800 сил і може розганятися до 100 км/год за 2,8 с.

Німецька компанія Elegend AG готується запустити у виробництво свою дебютну модель EL1. Електричний спорткар створили за мотивами легендарного Audi Sport Quattro. Про авто розповіли на сайті виробника.

Електрокар оснащений 816-сильною установкою

Новий Elegend EL1 — компактне купе завдовжки 4155 мм, завширшки 1910 мм, заввишки 1270 мм і з колісною базою 2445 мм. В основі електрокара лежить карбоновий монокок, тому його маса відносно невелика — 1790 кг.

Своїм дизайном Elegend EL1 дуже нагадує знаменитого предка Audi Sport Quattro. У нього такий самий силует із довгим капотом і великими кутами нахилу стійок даху.

У салоні немає дисплея мультимедіа

Салон Elegend EL1 оздоблений шкірою і карбоном, а в ньому встановлено два спортивних крісла. Електромобіль отримав віртуальний щиток приладів і сенсорні кнопки, але у нього немає тачскріна мультимедіа.

Звісно, Elegend EL1 повнопривідний. Він отримав два мотори із сумарною віддачею 816 к. с. і 1600 Нм.

Купе отримало спортивні ковшоподібні крісла

Спорткар здатний розігнатися до 100 км/год за 2,8 с, а до 200 км/год — за 7,5 с. Максимальна швидкість обмежена на 300 км/год. Заявлений запас ходу становить 400 км. Електрокар отримав регульовані амортизатори і гальма діаметром 360 мм.

Загалом випустять лише 30 електромобілів Elegend EL1. Вартість купе становить 890 000 євро.

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